Peugeot 308 Hybrid 225 : la nouvelle référence

On dit souvent que la VW Golf est la référence en termes d’autos compactes. La nouvelle 308 a, elle aussi, tout pour devenir le maître étalon du genre, la Golf du Lion, en fait, désolé pour la blague pourrie… Nous avons essayé sa version hybride rechargeable de 225 chevaux. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Lancée en 2007, renouvelée en 2013, la Peugeot 308 est une auto essentielle pour le constructeur sochalien ! Elle a été produite sur tous les continents (France, Argentine, Russie, Chine) et a été vendue aux quatre coins de la planète ; les deux générations ont même été produites à plus de 7 millions d’exemplaires ! Lancée l’an dernier, la troisième génération, qui nous préoccupe ici, ne peut qu’avoir de solides ambitions, d’autant qu’elle accompagne le souci de montée en gamme de Peugeot et ses affirmations croissantes en termes de design et de qualité. Regardez-là encore, cette nouvelle 308 : sérieusement stylée, non ?

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout ! La nouvelle 308 est basée sur une toute nouvelle plateforme, nommée EMP2-1.3, qu’elle partage avec ses cousines la DS4 et l’Opel Astra. Elle aura la possibilité d’accueillir de grosses batteries pour une version 100 % électrique, ce sera pour un peu plus tard. En attendant, on remarque (et on se fait remarquer au volant !) la nouvelle ligne de cette auto, très affirmée, tout comme le fait que c’est elle qui inaugure le nouveau logo Peugeot. Par rapport à la seconde génération de 308, la nouvelle est plus longue de 11 centimètres, plus basse de 2, et son empattement a été allongé de 5,5 cm pour optimiser l’espace intérieur.

Et sous le capot ?

C’est très simple : le moteur 4 cylindres 1.6 turbo est accompagné de 12,4 kWh de batteries Li-ion pour alimenter un moteur électrique de 110 ch, pour des valeurs cumulées de 225 ch et 360 Nm de couple. Bien entendu, on dispose de plusieurs modes de conduite (Hybrid, qui gère tout seul le meilleur moyen de déplacer l’auto selon les circonstances, Electric ou Sport), de même que de la possibilité de préserver la batterie pour un futur trajet en ville ou de la recharger en roulant (au prix d’une certaine surconsommation). Bref, du classique. L’autonomie électrique est annoncée pour 60 kilomètres. Peugeot propose aussi une version hybride de 180 chevaux, ainsi que, de manière plus classique, un moteur Diesel (1.5, 130 ch) et deux moteurs essence (1.2 Puretech, 110 et 130 chevaux). Il y en a donc pour tous les goûts, tous les besoins, les usages, les budgets !

Et au volant, ça donne quoi ?

Première question : l’autonomie en mode tout électrique ? Au lieu des 60 km annoncés, j’ai fait près de 50 kilomètres en hiver, avec chauffage et radio, ce qui est pas mal du tout. Voilà, ça, c’est fait. Du coup, concentrons-nous sur l’essentiel : l’intérieur a été modernisé, tout en conservant la patte Peugeot, avec ce petit volant qui demande un peu d’habitude, puis on finit par s’y faire. La position de conduite est parfaite, le tableau de bord digital avec effet 3D fait carrément forte impression, la grande dalle d’info-divertissement n’a pas supprimé tous les boutons et l’audio Focal est assez bonne. Bref, on est bien pour tailler des kilomètres, en silence, batteries pleines, et en efficacité le reste du temps, car au-delà des 225 ch et 360 Nm (des valeurs déjà fort respectables en soi), le coup de boost du moteur électrique confère des reprises efficaces dès les bas régimes. Le confort est excellent : en configuration GT, avec les belles jantes de 19 pouces, la 308 est un rien ferme mais jamais cassante, les sièges maintiennent bien, l’isolation au vent est réussie. Mention spéciale au train avant, une grande spécialité Peugeot : la 308 vire d’un bloc, avec précision, vivacité et absence de roulis. Bref, on peut encore en 2022 prendre du plaisir à attaquer les virages avec une auto hybride rechargeable et en matière de tenue de route, cette 308 tient lieu, une nouvelle fois, de référence dans la catégorie. Avec tant de louanges, ne frôlerait-on pas la perfection ? Eh bien non car le feeling du freinage est trop inconstant : on sait que les autos électrifiées doivent à la fois gérer l’action des disques sur les plaquettes et celles de la fonction de régénération d’énergie, et que nombre d’entre-elles ne sont pas très naturelles côté feeling de freinage, mais là, cette 308 a des progrès à faire…

Et côté conso ? Peugeot annonce 1,1 l/100, si vous rechargez chaque jour et que vous habitez à 25 bornes du boulot (un cas assez fréquent), ça le fait. Par contre, batteries vides, cette 308 consomme un peu sur autoroute (plus de 9 l/100, normal, il y 1700 kilos à emmener dont 300 kilos de batteries vides qui ne servent à rien). Sur route secondaire, là où le relief aide à recharger régulièrement, on tourne plutôt autour des 6 l/100. C’est déjà plus raisonnable.

Son point fort ?

Style, plaisir de conduite, performances, efficience, confort… ça fait déjà pas mal de cases cochées. Si on ajoute qu’elle aussi disponible en break, plus long de 27 centimètres, avec une capacité de coffre allant de 608 à 1634 litres, c’est le carton plein !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 225 ch à 6000 tr/mn

Couple : 360 Nm à 3000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1678 kilos

Vitesse maxi : 225 km/h

0 à 100 km/h : 7,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,1 l/100 / 7/100

Prix : gamme 308 de 25.450 €, version Hybrid 225 à partir de 43.950 €

Le verdict de Stuff

Peugeot n’a pas raté son coup avec cette nouvelle déclinaison de la 308, qui ne se contente pas d’être séductrice en diable, mais qui montre un niveau d’efficacité impressionnant.