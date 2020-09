Petoi Bittle , le chien robot programmable façon Sony Aibo de Boston Dynamics

Et si le mythique Aibo de Sony avait enfin une descendance ? Si votre principale préoccupation au sujet des robots Boston Dynamics n’est pas leur côté terrifiant, mais leur portabilité, vous n’allez pas résister au Petoi Bittle. Ce petit robot prend environ une heure à fabriquer. Il sautera ensuite sur votre bureau et gigotera sur des pattes à ressort qui lui donneront beaucoup d’expression, comme un chiot. Ou bien il va se redresser avec un mouvement de retournement étrangement extraterrestre, pas comme un chiot. Comme vous vous en doutez, votre copain en plastique est extensible. La carte Arduino personnalisée au cœur de l’unité donne à ce Petoi Bittle tout son équilibre. Il y a des infrarouges pour déclencher les mouvements, et vous pouvez programmer la bestiole dans pas mal de langues. Et non, ce robot miniaturisé n’est pas le premier pas vers l’éradication de l’humanité façon Terminator.