Razer Orochi V2, une souris gaming personnalisable avec 900 h d’autonomie

Razer annonce aujourd’hui la Orochi V2, une souris sans fil compact et ultra légère offrant jusqu’à 900 heures d’autonomie grâce à une seule pile AA. Équipée de la technologie sans fil à très faible latence Razer HyperSpeed et de switchs mécaniques de souris Razer de 2e génération, la Orochi V2 allie performance et confort dans un design compact, idéal pour les joueurs sur ordinateur portable.

Pour les gamers jouant sur laptop ou notebook, le transport de matériel gaming haute performance peut être un challenge, avec un espace limité pour les périphériques et les accessoires. La Orochi V2 a été conçue pour offrir aux joueurs une souris gaming portable et haute performance, suffisamment petite pour être glissée dans une poche ou un sac.

Grâce à la technologie HyperSpeed les joueurs peuvent connecter leur Razer Orochi V2 et un clavier sans fil avec un seul dongle USB, permettant de libérer un port USB supplémentaire pour d’autres usages. Pesant moins de 60 grammes (sans pile), avec des extrémités biseautées, la Orochi V2 offre une prise en main solide pour des gestes rapides et contrôlés. Sa courbure surélevée sur le dos de la souris, assure une bonne tenue de la paume de la main et réduit la fatigue lors de longues sessions. Dotée d’un creux pour le pouce, afin d’assurer une meilleure prise en main, et de boutons latéraux optimisés pour un accès facile, la Orochi V2 permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail et leurs loisirs.

La Orochi V2 est dotée de Switchs mécaniques de souris Razer de 2e génération, avec de nouveaux points de contact plaqué or qui ont tendance à moins se détériorer et ont une durée de vie plus longue allant jusqu’à 60 millions de clics, offrant des clics nets et précis à chaque pression. En complément, la Orochi V2 dispose de patins 100% PTFE et d’un capteur optique avancé 5G ultra réactif, en faisant la souris idéale pour tout utilisateur d’ordinateur portable qui souhaite la meilleure souris pour la productivité et les performances.

Ne nécessitant qu’une seule pile AA ou AAA, la Razer Orochi V2 est dotée d’un emplacement de pile hybride, positionné de manière optimale pour une répartition équilibrée du poids. La Orochi V2 a une autonomie de 900 heures lors d’un usage continue en mode Bluetooth, idéal pour l’informatique mobile en déplacement. Par ailleurs, les gamers peuvent sélectionner le mode sans fil Razer HyperSpeed pour profiter d’une autonomie ininterrompue et sans microcoupures allant jusqu’à 425 heures.

Disponible en Noire, Blanche ou créez la vôtre grâce à Razer Customs

Razer Orochi V2 : 79.99 €

Razer Orochi V2 édition personnalisée : 99.99 €