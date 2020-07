Pas de CES de Las Vegas (physique) en 2021

Le plus grand salon high tech de la planète sera digital l’an prochain…

« La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé aujourd’hui que CES 2021 – du 6 au 9 janvier 2021 – sera une expérience entièrement numérique reliant exposants, clients, leaders d’opinion et médias du monde entier », vient d’annoncer Gary Shapiro, à la tête du plus grand salon high tech de la planète. « Le nouveau format permettra aux participants d’entendre les innovateurs technologiques, de voir les technologies de pointe et les derniers lancements de produits, et de s’engager avec des marques mondiales et des startups du monde entier », explique le salon.

«Au milieu de la pandémie et des préoccupations croissantes en matière de santé mondiale concernant la propagation du COVID-19, il n’est tout simplement pas possible de convoquer en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour se rencontrer et faire des affaires en personne», a expliqué Gary Shapiro, président et PDG, CTA. «La technologie nous aide tous à travailler, à apprendre et à nous connecter pendant la pandémie – et cette innovation nous aidera également à réinventer le CES 2021 et à rassembler la communauté technologique de manière significative. En passant à une plate-forme entièrement numérique pour 2021 , nous pouvons offrir une expérience unique qui aide nos exposants à se connecter avec des publics existants et nouveaux. “