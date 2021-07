Parrot ANAFI Ai, le premier drone robot connecté en 4G

Cet ANAFI Ai est le premier drone à utiliser la 4G comme principale liaison de données entre le drone et l’opérateur. On peut ainsi piloter sans limite de transmission. La connectivité 4G du drone ANAFI Ai permet un contrôle précis, à n’importe quelle distance. Il reste connecté même derrière des obstacles, au-delà de la ligne de vue du télépilote (Beyond Visual Line Of Sight).

Cet ANAFI Ai inclut aussi pour la première fois un Secure Element à la fois dans le drone et dans son Skycontroller 4. La liaison 4G entre le drone et le téléphone de l’utilisateur est chiffrée. Le Secure Element protège à la fois l’intégrité du logiciel et la confidentialité des données transférées.

Il est équipé d’un capteur de 48 MP et d’une caméra 4K 60 im/s / HDR10 stabilisée pour capturer des images aériennes très détaillées et des séquences vidéo fluides.

Le débattement unique de la nacelle (de -90° à +90°) permet aux professionnels d’accéder à des points de vue complexes, comme le dessous du tablier d’un pont. La stabilisation de l’image hybride sur 6 axes (3 axes mécaniques, 3 axes électroniques) assure des photos nettes même en cas de vents pouvant atteindre 12,7 m/s. Le format P-Log permet aux professionnels de conserver plus d’informations avec des fichiers bruts.

Enfin, la nouvelle télécommande de Parrot n’a plus de câble et permet d’utiliser des iPad mini ainsi que des smartphones de grande taille. Elle dispose également d’une sortie HDMI pour diffuser des vidéos capturées par ANAFI Ai.