Paris Games Week : Philips Hue élargit sa gamme Entertainment

Le mois de novembre commence dans quelques jours et s’il est souvent synonyme de baisse des températures, c’est aussi le mois de célébration du jeu vidéo. Et quoi de mieux pour s’immerger dans les nouveautés révélées lors de la Paris Games Week qu’un set-up illuminé et rythmé à la cadence des mouvements de nos avatars virtuels ?

Signify, leader mondial de l’éclairage, a dévoilé il y a quelques semaines la dernière innovation de la gamme Philips Hue Entertainment : le Lightstrip Hue Play Gradient pour

PC. Composé d’un à trois bandeaux lumineux pour moniteurs et doté de la technologie Gradient, pour un rétro-éclairage et une mise en abîme toute en nuances, cette nouvelle solution saura ravir tous les gamers.

Expert de la création d’ambiances uniques et de moments magiques par la lumière, les technologies Philips Hue ont été largement éprouvées et offrent aux joueurs une sensation d’immersion unique dans le jeu, comme à leurs spectateurs en live ! Le bandeau fonctionne avec l’application Hue Sync, disponible gratuitement pour Mac et PC sous Windows, pour créer des scénarii à l’infini.

Disponible en 2 tailles 24/27’’, 32/34’’, et pour des setups de 3 moniteurs 24/27’’, à partir de 149,99 €