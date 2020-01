Paris et Tissot à l’heure de la NBA

Tissot, chronométreur Officiel du NBA Paris Game 2020, présente aussi sa Chrono XL édition spéciale NBA.

L’ultra prestigieux NBA Paris Game 2020 presented by Bein Sports a opposé, au cœur de la capitale française, les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets. Le rendez-vous parisien a été annoncé au printemps dernier par Adam Silver en personne, le patron de la très célèbre ligue nord-américaine : « nous sommes impatients de réunir les fans de basketball de tout le continent pour le premier match régulier NBA de la saison à Paris. » L’événement s’est joué à guichets fermés à l’AccorHotels Arena. Partout dans le monde, la popularité et l’influence du basketball et de la NBA augmentent… C’est désormais limpide : la League lance les tendances et définit l’air du temps. Tissot, le Chronométreur Officiel de la NBA et le partenaire privilégié des joueurs Klay Thompson, Trae Young et Tony Parker en est conscient et accompagne le mouvement.

Comme un hommage au partenariat historique entre la NBA et Tissot, la marque horlogère suisse présente une nouvelle montre Tissot Chrono XL Édition Spéciale NBA équipée d’un bracelet réalisé à partir du même cuir que les ballons Spalding officiels de la prestigieuse ligue de basketball. D’un diamètre de 45 m, le boîtier en acier avec revêtement en PVD noir offre une allure extrêmement sportive. Motorisée par un mouvement chronographe à quartz swiss made extrêmement précis, la Tissot Chrono XL édition spéciale NBA possède un fond de boîte orné du logo iconique de la NBA. Subtilement, les aiguilles fonctionnelles du chronographe (décompte des secondes, des minutes et des heures) sont de couleur orange, comme les ballons de basket et le bracelet. Plus qu’une montre, un signe de reconnaissance pour les passionnés de la NBA.

Depuis 2015, Tissot développe pour la NBA des systèmes de chronométrages et de comptages de points plus innovants les uns que les autres. Depuis 2016, 29 salles de la Ligue la plus célèbre du globe sont ainsi équipées de shot clocks conçus sur-mesure, la maison ayant même développé une technologie de verre à LED permettant la quasi transparence de l’horloge lors de son utilisation et l’invisibilité une fois éteinte. Les liens sont solides, réels, efficaces : Tissot est entré dans le jeu avec la belle intention de participer à son évolution et les joueurs en sont conscients. En témoigne la longue relation qu’entretienne l’horloger et Tony Parker, jeune retraité des Spurs de San Antonio et des Charlotte Hornets en tant qu’ambassadeur de la marque depuis 2011. Trae Young, le jeune génie Texan meneur des Hawks d’Atlanta et Klay Thompson, l’arrière de légende des Golden State Warriors, sont également ambassadeurs de la maison.

Tissot Chrono XL édition spéciale NBA, 330 €