Paramount+ est disponible sur Amazon Fire TV

Paramount+, le service mondial de streaming de Paramount, est désormais disponible sur Amazon Fire TV.

Les utilisateurs d’appareils Amazon Fire TV en France peuvent accéder au service de SVoD Paramount+ dès maintenant pour regarder leurs films et séries préférés. Paramount+ rejoint Amazon Fire TV pour offrir à ses abonnés une nouvelle façon de découvrir des milliers de contenus, avec la possibilité notamment de lancer l’application avec Alexa.

En installant l’application Paramount+ sur Fire TV, les abonnés de Paramount+ peuvent facilement accéder à une grande variété de séries originales, de films à grands succès et de contenus exclusifs, grâce à leur télécommande vocale Alexa sur les lecteurs multimédia en streaming Fire TV Stick/Lite/4K/4K Max ou à leur appareil Echo associé, ou directement sur Fire TV Cube, en disant simplement : « Alexa, ouvre/lance/recherche/trouve Paramount Plus ».

Paramount+ offre une « montagne de divertissement », avec des contenus issus des marques et des studios de production de renommée mondiale de Paramount, tels que Paramount Pictures, SHOWTIME, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nickelodeon Junior. Les abonnés pourront ainsi retrouver des productions originales Paramount+ (The Offer, Tulsa King, Star Trek : Strange New Worlds, Halo, American Gigolo, The First Lady…), des films populaires couvrant tous les genres (Sans Un Bruit 2, Mission Impossible, Le Parrain, Star Trek, Transformers, Les Sagas Indiana Jones…) ou encore des franchises appréciées des enfants et des familles (Pat’ Patrouille, Bob L’eponge…), un catalogue riche à porter de voix, à la maison ou en déplacement, grâce à Alexa et aux clés de streaming Fire TV.

Les utilisateurs d’Amazon Fire TV peuvent également bénéficier gratuitement des multiples commandes vocales permises par Alexa sur leur téléviseur en utilisant un lecteur multimédia en streaming Amazon Fire TV Cube ou Fire TV Stick/Lite/4K/4K Max, qu’il suffit de brancher sur le port HDMI du téléviseur pour accéder à l’interface Fire TV d’Amazon, dont l’application Paramount+.

L’abonnement à Paramount+ est au prix de 7,99 euros par mois ou 79,90 euros par an, avec une période de 7 jours d’essai gratuit.