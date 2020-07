Paper Mario: The Origami King, c’est parti !

L’infâme roi Olly a volé le château de Peach pour tenter de plier le monde à sa volonté dans Paper Mario: The Origami King, un titre exclusif à la Nintendo Switch. Fort heureusement, Mario maîtrise de puissantes techniques d’origami qui lui permettront de déjouer ces plans machiavéliques. Pour défaire les gigantesques serpentins qui emprisonnent le château, notre héros se lancera dans un périple qui lui fera explorer de vastes régions toutes plus surprenantes les unes que les autres : des redoutables rapides, des ruines antiques, une demeure remplie de ninjas et une oasis qui assouvira la soif d’aventure des joueurs les plus intrépides. Ne manquez pas la bande-annonce Découvrez ce que Paper Mario: The Origami King vous réserve ! (Nintendo Switch) sur la chaîne YouTube de Nintendo. Le jeu est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop ainsi que dans les points de vente habituels.

Paper Mario: The Origami King vous fera vivre des combats en arène inédits qui vous demanderont un grand sens tactique et de la vivacité d’esprit pour aligner les ennemis, réaliser des attaques synchronisées et maximiser vos dégâts. A vous de vous montrer perspicace pour déterminer quand Mario devra sauter sur l’ennemi, le frapper à coups de marteau, ou encore utiliser des objets de façon stratégique. Quand Mario n’est pas en train d’en découdre dans l’arène, il peut explorer des endroits suspects pour tenter de mettre la main sur des objets dissimulés, lancer des confettis pour reboucher des trous dans le décor, découvrir de nombreux Toads cachés, jouer à des mini-jeux pour gagner des récompenses et s’amuser à chercher tout un tas de secrets et de trésors.

Paper Mario: The Origami King est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop dès aujourd’hui. Étant donné le grand nombre de titres disponibles sur Nintendo Switch, l’utilisation de la fonction Liste de souhaits du Nintendo eShop peut être un bon moyen de suivre les jeux qui vous intéressent. Désormais, pour plus de commodité, il est possible d’accéder, de gérer et d’ajouter des jeux dans une liste de souhaits Nintendo Switch via le site officiel Nintendo. Pour en savoir davantage sur cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous sur la page Web de la liste de souhaits Nintendo Switch.