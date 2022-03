Panorama 3, la première barre de son Dolby Atmos de Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins est très habitué à proposer le paradis audio sur une télévision grâce à son partenariat avec Philips. Mais maintenant, le pionnier Zeppelin a apporté la même expertise (et tweeters) à sa nouvelle barre de son Panorama 3, sa première avec Dolby Atmos. Cela coûtera 999 $.

Cette Panorama 3 à profil bas de 65 mm de haut devrait avoir du punch, avec un total de 400 W de sortie : 40 W pour chaque tweeter, 40 W pour chaque paire d’unités d’entraînement de milieu de gamme, 40 W pour chaque caisson et 40 W pour chaque unité d’entraînement Dolby Atmos Elevation.

En fait, il y a 13 drivers individuels dans cette configuration 3.1.2 pour s’assurer que la Panorama 3 puisse envoyer le son dans chaque petit coin et recoin de votre salon. Il y a aussi Apple AirPlay 2, Spotify Connect et aptX Bluetooth à bord. Et comme avec les autres équipements de Bowers & Wilkins, Alexa est l’assistant vocal du moment.

Vous disposer ici d’une seule connexion HDMI ARC/eARC (pas de relais) et une fois connecté, vous pouvez utiliser votre téléviseur ou la télécommande n’importe quelle box pour contrôler l’audio. Il y a aussi une entrée optique numérique. L’application Bowers & Wilkins Music est également prise en charge pour se connecter à des services de streaming, notamment Tidal, Deezer et Qobuz.

Cette barre de son succède à la Panorama de 2009 et à la Panorama 2 de 2013. Et comme ces barres, elle est conçue comme une barre monobloc haut de gamme sans avoir besoin d’un caisson de basses externe. Elle a également été conçu pour les écrans de 55 pouces et plus, avec une longueur de 121 cm.