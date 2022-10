Panerai se met à l’heure de Razer

Panerai et Razerr lancent d’une édition spéciale de la Luminor Quaranta Razer, une montre qui associe l’horlogerie haut de gamme à l’esthétique emblématique du plus célèbre nom dans le domaine de l’e-sport et des jeux vidéos dans le monde. La production sera limitée à 500 exemplaires, disponibles exclusivement dans les boutiques Panerai et sur Panerai.com.

Les couleurs de la Luminor Quaranta Razer – noir ponctué de vert électrique sur le

compteur de petite seconde et la surpiqûre du bracelet – s’inspirent des couleurs

signature de la marque de gaming, et son boîtier de 40 mm est composé d’eSteel™

revêtu de DLC. Métal nouvelle génération fabriqué à partir d’acier recyclé, l’eSteel™

présente les mêmes propriétés que son équivalent traditionnel. Avec l’ajout d’un revêtement DLC (Diamant-Like Carbon) à sa surface, le boîtier en eSteel™ satiné se pare d’une finition noire mate.

L’édition spéciale de la Luminor Quaranta Razer est immédiatement reconnaissable

comme pièce de l’emblématique collection Luminor, pilier de la famille Panerai de montres idéales pour l’aventure, et se distingue par son boîtier de forme coussin, qui présente un pont protège-couronne breveté. Mais les gravures subtiles d’un serpent à trois têtes, logo emblématique de Razer, sur le fond du boîtier et du nom de Razer dans la police signature de la marque sur le pont protège-couronne révèlent clairement sa présence en tant que partenaire dans le design de la montre. En outre, le cadran sandwich arbore du Super-LumiNova gris à la lueur verte pour s’harmoniser avec la palette caractéristique de Razer.

Animée par le calibre P.900, l’édition spéciale de la Luminor Quaranta Razer mesure

seulement 4,2 mm d’épaisseur et possède un compteur des secondes à 9 heures, un

guichet de date à 3 heures et une réserve de marche de trois jours. Étanche jusqu’à 10 bar (~100 mètres), l’édition spéciale de la Luminor Quaranta Razer est

équipée d’un système de détachement rapide qui permet de remplacer le bracelet sans utiliser d’outils. La boucle est également dotée du nouveau système de détachement rapide. Cela permet d’adapter facilement le look de la montre avec le bracelet supplémentaire en caoutchouc noir, qui souligne son potentiel en tant qu’accessoire polyvalent.

Les matériaux recyclés sont un composant essentiel de la Luminor Quaranta

Razer : le bracelet est en PET recyclé fabriqué à partir de bouteilles en plastique après consommation, clin d’œil à l’engagement des deux marques en faveur du développement durable. De plus, la montre sera livrée dans un emballage composé à 72 % de matériaux recyclés, et 53 % plus légère que la version précédente.

La nouvelle Luminor Quaranta Razer est le symbole de l’engagement en faveur du

développement durable, mais celui-ci ne s’arrête pas là. Ensemble, Panerai et Razer

se sont associés à Conservation International, organisation environnementale à but non lucratif, pour soutenir la recherche sur les espèces marines.

Cette recherche a permis de développer des moyens de subsistance durables pour

les communautés côtières, de soutenir la création de nouvelles zones protégées et de contribuer à des changements de politiques en matière de protection de ces espèces et de leur environnement marin. Cette initiative est un exemple de la mission « Panerai Ocean Conservation Initiative » développée en partenariat avec la COI-UNESCO dans le cadre du programme d’initiation à l’océan de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. La « Panerai Ocean Conservation Initiative » est une campagne internationale d’éducation agissant auprès de 100 universités dans le monde afin de

montrer aux étudiants comment les marques de luxe, comme Panerai, peuvent jouer un rôle important en s’engageant activement en faveur du développement durable et afin de sensibiliser des milliers d’étudiants à l’importance de l’océan.