Panda Bear, une première édition limitée pour B7&1MORE

B7&1MORE propose huit bières, sept signatures et une de plus, en édition limitée, une bière éphémère : la Panda Bear.

Pour cette première Panda Bear, B7&1MORE propose une recette de bière blonde traditionnelle française assemblée à une infusion aux feuilles de bambou et à un saké d’exception. Pour partir à la recherche du saké idéal, B7&1MORE a fait appel à Yuko Nonaka (Spiritrip), experte en spiritueux et saké. Pour cette première « 1MORE » à base de saké, B7&1MORE s’est tout naturellement associé à la célèbre maison japonaise KENBISHI riche de 500 ans d’histoires, de traditions autour de l’élaboration de leur emblématique saké – produit haut de gamme par excellence.

B7&1MORE et KENBISHI ont collaboré et organisé les premiers tests de dégustation de la recette PANDA BEAR : une recette unique qui met en lumière une bière originale.