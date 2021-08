Panasonic SC-GN01, immersion totale dans le jeu

Il ressemble peut-être à un minuscule gilet de sauvetage (sans le sifflet rouge vif), mais ce haut-parleur de jeu portable de Panasonic est tout le contraire d’un dispositif de flottaison : conçu pour s’asseoir confortablement sur vos épaules, tout est question d’immersion. Et sans surprise pour un système développé avec Square Enix, le SoundSlayer cible l’audio des jeux. Une gamme de quatre haut-parleurs large bande, associés à un processeur de signal haute performance, diffuse le son autour du cou pour créer une bulle acoustique réaliste et absorbante, le tout sans vous écraser les lobes comme un casque standard.

Trois modes (RPG, FPS et Voice) garantissent qu’il assure pour tous les genres, tandis que les deux micros à annulation d’écho signifient que vous passerez fort et clair. De plus, ses connexions USB et 3,5 mm peuvent se brancher sur à peu près toutes les plateformes, de la Nintendo Switch à la Xbox Series X. Envie de plonger ? Expédié fin septembre, le SC-GN01 vous coûtera environ 200 euros.