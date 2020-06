Panasonic Lumix G100, le plus petit des hybrides pour les blogs vidéo

Ce Lumix G100 ne pèse que 412 g. Malgré son format de poche, il embarque quand même de bien belles capacités vidéo telles que l’enregistrement vidéo 4K ou Full HD, en sus d’un écran entièrement articulé. Au coeur de cet appareil, on trouve un système Micro 4/3 20,3 Mégapixels sans filtre passe-bas 25600 ISO. Le stabilisateur d’image hybride à 5 axes maintient les choses en douceur, en particulier lors des prises de vue à une main.

La pièce de résistance : le système de captation de son OZO Audio de Nokia, qui utilise trois micros intégrés et une technologie de suivi du visage pour isoler l’audio. Ce LUMIX G100 peut également suivre la voix d’une personne détectée, en passant automatiquement au mode sonore le plus approprié à la situation. Grâce à cette technologie audio polyvalente, le rendu sonore sera toujours si bon qu’il ne sera plus nécessaire d’investir dans un microphone externe tiers.

Le nouveau trépied (DMW-SHGR1) est une idée intelligente. Vous pouvez le connecter à l’appareil photo via USB et utiliser la poignée pour arrêter / démarrer l’enregistrement vidéo et déclencher l’obturateur. Le chargement USB est intégré, ainsi que Bluetooth et Wi-Fi pour le téléchargement social instantané. Vous disposez d’une prise de vue continue de 80 minutes en 4K avec l’objectif en kit 12-32 mm, disponible fin juillet – et si vous commandez avant le 31 août, la poignée du trépied ne vous coûtera rien.

LUMIX G100 Boitier Nu : 649€