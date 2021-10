Panasonic Lumix BS1H, digne d’Hollywood

Peu de gens pourraient nier que le Panasonic Lumix S1H est l’un des meilleurs appareils photo pour la vidéo – il est même officiellement approuvé par Netflix pour la production de ses émissions de télévision et de ses films – mais il est également assez volumineux par rapport aux normes reflex. Ce n’est pas le cas de son nouveau cousin, le Panasonic Lumix BS1H (env. 3000 € disponible à partir de la mi-novembre), qui contient le même capteur plein format 24,2 MP, plus de 14 arrêts de plage dynamique et un enregistrement 6K dans un boîtier compact, léger et plus polyvalent. corps de style. Les boîtiers manquent de subtilités comme un viseur ou un écran intégré, mais leur taille plus petite et leur pléthore de ports en font un succès auprès des cinéastes professionnels, qui apprécient leur capacité à être configurés et déployés de diverses manières que les caméras ordinaires ne peuvent pas.