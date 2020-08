Oui, Supreme a bien sorti une borne d’arcade Mortal Kombat

Supreme vendait des t-shirts à logo simples pour lesquelles les riches adolescents se battaient à 5 heures du matin afin d’en obtenir un. Mais la marque s’est rapidement rendue compte qu’elle pouvait mettre sa marque sur à peu près n’importe quoi et gagner une fortune. Nunchucks, extincteurs, gamelles pour chiens : ça existe, Supreme l’a probablement suprémisé.

Le dernier exemple en date ? Une borne Supreme de Mortal Kombat, évidemment. Faisant partie de la collection automne-hiver 2020 de la marque streetwear, cette borne n’est en réalité qu’un habillage de la borne déjà existante vendue par Arcade1Up. Vous pouvez jouer à Mortal Kombat, Mortal Kombat II et Mortal Kombat 3 sur son écran LCD couleur de 17 pouces, et il est livré avec deux jeux de boutons et une paire de manettes pour les combats à deux. Ici s’ajoutent le rouge Supreme et plusieurs logos, dont l’un repose sur une contremarche incluse, et un autre sur la tenue de Raiden. On ne sait rien de son prix, mais rassurez-vous… ce sera cher.