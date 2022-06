Oui, HTC fabrique toujours des smartphones. Voici le Desire 22 Pro

Un combiné de niche axé sur le métaverse avec un portefeuille crypto / NFT…

Le monde a évolué à une vitesse presque incompréhensible depuis que le HTC HD2 nous a époustouflé pour la première fois, en 2009. Ouvrant la voie à l’âge d’or de la société technologique taïwanaise, nous avons eu la chance de profiter de certains des meilleurs smartphones jamais fabriqués, y compris les goûts de l’emblématique HTC Hero et du HTC One M8.

Aujourd’hui, la division téléphonique de l’entreprise est beaucoup plus silencieuse, avec plus d’efforts concentrés sur les casques VR, comme la gamme HTC Vive. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de sortir quelques combinés au cours des dernières années, y compris le HTC Exodus 1 axé sur la cryptographie et le Desire 21 Pro de l’année dernière – ce dernier ayant maintenant un successeur – le HTC Desire 22 Pro.

Lancé le 1er août, le Desire 22 Pro semble être un combiné de milieu de gamme plutôt modeste, avec un écran 6,6 pouces 120 Hz 1080p, une configuration de caméra arrière triple et une caméra selfie 32 MP. Alimenté par le processeur Snapdragon 695 de milieu de gamme de Qualcomm, sa fiche technique est complétée par 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4520 mAh. Disponible en noir ou or avec Android 12, charge sans fil et inversée et eau classée IP67 et la résistance à la poussière, il semble cocher toutes les cases principales, du moins sur papier. HTC cherche cependant à le différencier davantage, avec quelques fonctionnalités qui, selon ses propres termes, “vous transporteront dans le futur”.



Le premier d’entre eux est un portefeuille numérique intégré pour gérer les actifs cryptographiques, certains marchés recevant un NFT gratuit pour faire bonne mesure. HTC présente également le Desire 22 Pro comme un combiné axé sur le métaverse, le décrivant comme le compagnon idéal de son propre casque Vive Flow VR. Étant donné que le casque fonctionne avec n’importe quel téléphone Android, nous ne savons pas exactement quels avantages spécifiques le Desire 22 Pro offre, le cas échéant.

Vous pouvez pré-commander le HTC Desire 22 Pro pour 449 € directement auprès de HTC.