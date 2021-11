Oui, Apple a vraiment décidé de vous laisser réparer votre propre iPhone ou Mac

C’est totalement inattendu : Apple a annoncé un programme appelé Self Service Repair. Cela vous permettra – oui, vous, particuliers – d’acheter des pièces, des outils et des manuels d’accès officiels Apple pour réparer vos propres gadgets.

Cette décision doit être considérée comme une victoire pour le mouvement du droit à la réparation et montre probablement la direction vers laquelle d’autres fabricants devront également s’orienter. Bien sûr, nous ne savons pas à combien seront les pièces, et vous devrez supposer que le remplacement de quelque chose comme un écran sera un processus coûteux et difficile. Mais, vraisemblablement, ce sera moins cher que de l’emmener dans l’Apple Store.

Le programme couvrira pour commencer l’iPhone 12 et l’iPhone 13 et sera suivi en temps voulu par les Mac 2020 et 2021 avec puces M1. Il sera initialement disponible au début de 2022 aux États-Unis, puis dans d’autres pays par la suite.

Les consommateurs ne pourront initialement réparer que les « modules les plus fréquemment entretenus, tels que l’écran, la batterie et l’appareil photo de l’iPhone », explique Apple, en attendant que suivent d’autres options.

Apple indique qu’il existe actuellement plus de 5000 fournisseurs de services agréés Apple (AASP) et 2800 fournisseurs de réparation indépendants (un réseau qu’Apple met en place) qui ont également accès à ces mêmes pièces, outils et manuels. Apple dispose déjà de l’infrastructure permettant à ces techniciens de commander des pièces et des outils, donc l’étendre aux consommateurs est probablement une décision plus réalisable que ce ne serait pour de nombreux concurrents.

Apple indique que les clients seront invités à consulter d’abord le manuel pour s’assurer qu’ils se sentent capables d’effectuer une réparation avant de passer une commande de pièces et d’outils d’origine Apple à l’aide de la boutique en ligne Apple Self Service Repair. Après la réparation, les clients peuvent retourner les pièces usagées pour recyclage et recevoir un crédit. Pour autant, Apple déclare qu’un “réparateur professionnel avec des techniciens certifiés” reste le meilleur moyen de réparer votre appareil.