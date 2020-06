Osprey présente en avant-première ses sacs lifestyle « back to school »

Forte de quatre décennies d’expérience et d’expertise, la marque leader des sacs à dos et bagagerie outdoor haut de gamme Osprey, innove pour la rentrée 2020/2021. Elle propose des pièces en édition limitée conçues en chanvre, des sacs en matières recyclées ou encore, des modèles inspirés des sacs utilisés pour les expéditions. Zoom sur ces gammes « So back to school ».

GAMME ARCANE, FORGÉE EN PLEINE NATURE

Avec des origines fermement ancrées dans les activités de nature, la gamme Arcane présente des tissus resistants entièrement recyclés et des composants métalliques durables. Élégants et entièrement équipés, ils ont été pensés pour une utilisation active au quotidien. Les sacs de la gamme Arcane sont totalement exempts de PFC, sans compromis sur l’imperméabilité et la durabilité incomparables, grâce à leurs tissus recyclés au nombre de deniers élevé. Pour l’automne 20/21, deux nouveaux modèles, le Roll Top et le Tote, viennent compléter la gamme.



GAMME ARCANE HEMP, ÉDITION LIMITÉE

Les sacs à dos Arcane Day et Arcane Roll Top en édition limitée d’Osprey sont fabriqués à partir de chanvre et présentent des composants métalliques durables. Des sacs à dos élégants et respectueux de l’environnement qui conviendront parfaitement aux citadins actifs en quête d’une esthétique contemporaine, avec de nouvelles palettes de couleurs audacieuses, des fonctionnalités intuitives et des tissus innovants.

GAMME TRANSPORTER PACKS, LES #ADVENTUREPROOF

Fabriqués avec les mêmes matériaux durables que les sacs d’expédition Osprey Adventure Proof, les sacs à dos Transporter Packs sont des compagnons fonctionnels, résistants et élégants. Le nouveau motif camouflage et le nouveau modèle Transporter Panel Loader, avec son système d’ouverture unique type valise, viennent compléter cette collection emblématique conçue pour les explorateurs urbains !