ORTHROS MCS-01, pour les retrogamers orientés Neo Geo

Rémy Nguyen, véritable doux dingue et autodidacte de l’électronique, fin passionné de la légendaire console de SNK, rêvait d’avoir sa console Neo Geo, la Rolls-Royce des 90s. Devant les coûts faramineux des jeux AES, il décida de construire dans son cocon familial et les nuits parisiennes sa propre machine MVS (format Arcade, moins onéreux). Des heures de conception, création de PCB, d’impression 3D, intégration, ajustement, polissage… Rémy fini par réaliser le modèle MVS parfait, répondant à tous les besoins des amateurs de retrogaming souhaitant retrouver, en toute simplicité, les frissons des grandes heures du jeu vidéo. L’intérêt de son entourage et de quelques groupes Facebook, lui fera passer de succès artisanal (tout de même une centaine de commandes) à la création d’entreprise pour répondre à la demande grandissante, en parfaite légalité et dans le respect de l’œuvre originale.

