Oris présente une nouvelle Big Crown ProPilot en édition limitée

Oris célèbre le 10e anniversaire d’Okavango Air Rescue, organisation de sauvetage médical aérien du Botswana, en sortant une version en édition limitée du Big Crown ProPilot, inspirée par la nature.

Cette nouvelle Oris Big Crown ProPilot célèbre les réalisations les plus remarquables de l’organisation de sauvetage médical aérien du Botswana qui dessert le delta de l’Okavango, véritable miracle de la nature inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Okavango Air Rescue couvre la région et au-delà. Le delta, composé de prairies, de marais, de lagunes et de milliers d’îles, résulte des inondations saisonnières, culminant entre juin et août, les mois d’hiver secs du Botswana. Au cours de cette période, il multiplie par trois son volume normal, générant ainsi l’une des plus grandes concentrations de faune sauvage d’Afrique.

Les caractéristiques distinctives de la Big Crown ProPilot – boîtier robuste, cadran très lisible et couronne surdimensionnée – en font la montre d’aviateur idéale. Le décor safari du cadran évoque les prairies luxuriantes du delta de l’Okavango et célèbre la mission d’Okavango Air Rescue qui consiste à fournir un soutien médical aux régions reculées du Botswana.

Édition limitée à 2 011 exemplaires, livrés dans une pochette de voyage en cuir : 2 300 €