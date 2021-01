L’Orbe, une vodka artisanale au caviar avant-gardiste

L’Edition 1 Vodka x Caviar signée L’Orbe est une vodka artisanale d’avant-garde associée à un caviar raffiné et d’exception. Une création née du désir de trouver les meilleures méthodes d’infusion capables de marier des saveurs d’exception.

Pour capturer les ingrédients les plus rares et les plus précieux au monde, L’Orbe s’inspire des dernières technologies mises au point par les grandes maisons de beauté et du luxe. Encapsulé dans une perle à la membrane naturelle intégralement composée d’eau et d’algues, chaque grain de caviar libère délicatement ses meilleurs arômes au contact de la vodka. Une rencontre savoureuse ouvrant à une dégustation jamais tentée jusqu’alors. La première vodka infusée au caviar est née.

La méthode d’infusion naturelle brevetée par L’Orbe permet des combinaisons d’ingrédients jamais utilisés dans la production de spiritueux. Sans stabilisation chimique, ni aromatisation ou additifs, la technique préserve l’intégrité naturelle du caviar. Réalisée à partir de grains de seigle « Dankowski Diamond Rye » de haute-qualité et soigneusement sélectionnés, distillée et filtrée 2 fois, la vodka est une vodka polonaise noble d’une grande pureté. Sa texture soyeuse et ses notes délicates s’accordent à la perfection au Caviar Baeri.

« L’Orbe Vodka x Caviar se positionne à mon humble avis dans la catégorie des spiritueux de luxe, de par sa qualité, son raffinement, et son caractère unique, confie Clément Emery, le Botaniste au Shangri-La à Paris. J’aime beaucoup travailler L’Orbe Vodka x Caviar en cocktails car ce spiritueux m’a permis de me pousser dans mes retranchements créatifs afin de sublimer la délicatesse du caviar et du diamond rye. Avec L’Orbe Vodka x Caviar j’ai découvert un spiritueux d’exception, d’excellence et surtout d’émotion… »

Des ingrédients rares

Dans sa quête de perfection, L’Orbe emmène tout droit en Pologne, sur les terres d’Olsztyn. Au cœur d’un paysage de pierres et d’eaux, une ferme artisanale vit au rythme des cycles de la nature et de la vie des esturgeons. Produisant un caviar d’excellence devenu la référence des plus grandes maisons de caviar au monde (Caviar House, Petrossian…), la ferme polonaise bénéficie des meilleures conditions d’élevage lui permettant de produire la même qualité de caviar toute l’année.

Sélectionné pour ses grains à la texture ferme et fragile à la fois, le Caviar Baeri est un des caviars les plus réputés au monde. Une variété rappelant les saveurs de la mer et la richesse des bois, aux notes délicates de noix et à la douceur légèrement crémeuse et beurrée.

Produite à Jarnac dans le Sud-Ouest de la France, la bouteille L’Orbe s’orne d’un bouchon noir légèrement creusé à son sommet. « Un jeu de balance et de courbes qui ouvrent à une nouvelle sensualité, et dévoile dans la plus grande transparence la colonne des sphères de caviar » expliquent ses créateurs.

L’Orbe Vodka x Caviar est présent à la Maison du Caviar à Paris, ainsi que chez Fortnum & Mason à Londres. Sa version 50 cl est vendue au prix de 135€ à La Maison du Whisky