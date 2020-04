Orange propose le nouvel iPhone SE en précommande

Orange propose dès aujourd’hui l’iPhone SE en précommande sur orange.fr et sosh.fr. Il sera disponible avec l’ensemble des offres mobile Orange et Sosh. Orange proposera l’iPhone SE en version 64 Go à 1 € avec le forfait 110 Go avec nouveau mobile, engagement de 24 mois.

L’iPhone SE sera également disponible sans abonnement et débloqué, au prix de 459,90 € au lieu de 489,90 € en version 64 Go, jusqu’au 6/05/2020. Orange propose du 17 au 23 avril, 10% de remise pour l’achat concomitant d’un iPhone SE et d’AirPods ou AirPods Pro.

Doté d’un écran Retina HD de 4,7 pouces et de Touch ID pour une sécurité de pointe, l’iPhone SE présente un design compact, entièrement repensé, et c’est aussi l’iPhone le plus abordable. Il bénéficie de la puce A13 Bionic, la plus rapide des puces de smartphone, conçue par Apple pour prendre en charge les tâches les plus exigeantes.

Conçue pour un maximum d’efficacité, la puce A13 Bionic permet également d’assurer à l’iPhone SE une remarquable autonomie. L’iPhone SE peut être rechargé sans fil grâce à des chargeurs certifiés Qi et profite également de la charge rapide, qui permet d’obtenir jusqu’à 50 % de charge en seulement 30 minutes(2). Il bénéficie de vitesses de téléchargement fulgurantes, avec le WiFi de 6ème génération et la connectivité LTE classe Gigabit(3). Enfin, la Double SIM avec eSIM(4) offre aux utilisateurs la flexibilité d’avoir deux numéros sur un même appareil, par exemple pour séparer ligne professionnelle et ligne privée(5).

L’iPhone SE intègre le meilleur système photographique avec un seul objectif disponible sur iPhone, avec un grand-angle de 12 mégapixels à ouverture f/1,8. Par ailleurs, il exploite le processeur de signal d’image et le Neural Engine de la puce A13 Bionic pour offrir les nouveaux avantages de la photographie numérique, comme le mode Portrait, les six effets Éclairage de portrait et le Contrôle de la profondeur(6). Grâce à l’apprentissage automatique et à l’estimation de la profondeur monoculaire, l’iPhone SE réalise également de superbes portraits avec la caméra.

Grâce à l’enregistrement audio stéréo et à la stabilisation vidéo de qualité cinématographique sur l’appareil photo et la caméra, les vidéos sont encore plus immersives. L’appareil photo prend en charge la capture vidéo de haute qualité en 4K jusqu’à 60 i/s, tandis que la gamme dynamique étendue permet désormais à l’iPhone SE de renforcer les détails des zones claires jusqu’à 30 i/s. Les clients peuvent également profiter de la vidéo QuickTake sur l’appareil photo avant et la caméra arrière, ce qui permet d’enregistrer en vidéo sans sortir du mode Photo.