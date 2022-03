Oral-B annonce une nouvelle brosse à dents alimentée par l’IA

Lorsqu’il s’agit de se brosser les dents, tout le monde connaît l’exercice… n’est-ce pas ? Eh bien, Oral-B vise à amener l’IA dans votre salle de bain pour vous aider à faire passer votre routine d’hygiène bucco-dentaire au niveau supérieur.

Bien que parler d’une brosse à dents intelligente semble toujours bizarre, Oral-B mène ce front depuis quelques années maintenant. La série de brosses à dents iO de la société a intégré des fonctionnalités intelligentes dans le petit monde du nettoyage de la bouche.

La dernière brosse à dents d’Oral-B, l’iO10, est la plus intelligente à ce jour. Elle est livrée avec une IA appelée iOSense pour vous indiquer les temps de brossage optimaux, où vous brosser dans la bouche (pour ne pas manquer un endroit) et comment vous brosser, avec des commentaires.



Vous trouverez également un écran couleur pour choisir les modes de brossage, un capteur qui vous indique quand vous brossez trop fort et une application pour afficher tous vos commentaires. L’application vous montrera même un graphique 3D et une minuterie, afin que vous vous brossiez les dents aussi efficacement que possible !

Quel est l’intérêt de toutes ces fonctionnalités “intelligentes” ? Oral-B affirme que la technologie à l’intérieur de la dernière brosse à dents peut éliminer 100 % de plaque en plus qu’une brosse normale, blanchir vos dents et vous donner des gencives plus saines en une semaine.

Bien qu’elle vienne d’être annoncée lors du Mobile World Congress 2022, cette nouvelle brosse à dents intelligente n’est pas encore tout-à-fait disponible. L’iO10 devrait être en vente en septembre. Mais en attendant, vous pouvez vous procurer l’une des autres brosses à dents intelligentes d’Oral-B.