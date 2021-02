Optoma propose de nouveaux projecteurs gamins 4K à faible latence

Les UHD38 et UHD35 peuvent projeter des images jusqu’à 300 pouces. Si vous avez réussi à vous procurer l’une des dernières consoles, vous voudrez un écran pour en tirer le meilleur parti.

Les derniers projecteurs d’Optoma vous proposent tous les jeux sur (très) grand écran. Les UHD38 et UHD35 sont des projecteurs UHD qui peuvent offrir un gameplay 4K / 60 im/s sur un écran allant jusqu’à 300 pouces avec un temps de réponse de 16,7 ms. Conçus avec une faible latence à l’esprit, si vous êtes prêt à passer à 1080p, vous pouvez vous attendre à des performances 240 Hz stupidement fluides avec un temps de réponse de seulement 4,2 ms. Le jeu à 120 Hz est également possible, mais l’absence de HDMI 2.1 signifie que vous ne pourrez pas le faire en 4K.

Ces deux projecteurs sont compatibles HDR10 et HLG, et tous deux ont un rapport de contraste d’un million pour un avec Dynamic Black, projetant une image 16: 9. Les deux ont également un haut-parleur intégré de 10 W, et les Blu-Rays 3D sont pris en charge, si vous n’êtes pas encore lassé de cet engouement particulier. La différence notable entre la paire réside dans la luminosité, avec l’UHD35 évalué à 3600 lumens et le projecteur UHD38, légèrement plus cher, à 4000 lumens. Ils seront bientôt disponibles à la vente.