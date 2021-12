Oppo rejoint le club des pliables avec le très attendu Find N

Il est clair que les téléphones pliables sont là pour un bon moment. Le dernier à rejoindre le club et à se plier à la tendance est Oppo avec le Find N, qui va trôner aux côtés de ses téléphones phares, les Find X.

Oppo dit qu’il lui a fallu quatre ans pour développer le Find N, à la conception incurvée à l’extérieur, avec une charnière flexible en forme de goutte d’eau pour élargir l’angle lorsqu’il est ouvert afin de réduire le pli de l’écran entre les deux moitiés. La charnière est également conçue pour minimiser l’écart entre les écrans à 12 couches lorsque l’appareil est plié.

Il propose un écran paysage extérieur de 5,49 pouces et un écran paysage intérieur de 7,1 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 8,4: 9 et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz en fonction du contenu que vous visualisez. L’écran intérieur comprend une couche de 0,03 mm de verre ultra-mince Flexion. Oppo dit qu’il est conçu pour se plier et se déplier 200 000 fois au cours de sa durée de vie.

Ce téléphone sera d’abord disponible en Chine au prix de 7699 ¥ pour 8 Go de Rai, pour un stockage de 256 Go. Une version 12 Go+512 Go est également disponible.

Le Find X utilise la plate-forme Snapdragon 888 haut de gamme (mais pas de dernière génération) de Qualcomm et dispose d’une batterie de 4 500 mAh. Oppo dit que cela vous donnera une autonomie d’une journée entière. A voir… Cependant, la technologie de charge flash SUPERVOOC 33W d’Oppo peut le ramener à 100% en 70 minutes.

Ce Find N est disponible en noir, blanc ou violet (le dos est en Gorilla Glass Victus) et dispose d’une configuration triple caméra avec un capteur principal Sony IMX 766 de 50 Mégapixels, un objectif ultra-large de 16 ¨égapixels et un téléobjectif de 13 Mégapixels plus un caméra selfie pour les deux écrans au cas où vous passeriez un appel vidéo. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation sur le côté.



Oppo ajoute que la structure à came et à ressort à l’intérieur de la charnière Flexion signifie que vous pouvez tenir l’appareil debout lorsqu’il est déplié entre 50 et 120 degrés pour visionner des vidéos ou filmer des vidéos.

La société ajoute qu’elle a introduit de nouvelles fonctionnalités multitâches côte à côte dans ColorOS – lorsque vous utilisez une application compatible, vous pouvez glisser vers le bas avec deux doigts au milieu de l’appareil pour diviser l’écran en deux ou transformer une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante en la pinçant avec quatre doigts. La vue de la caméra vous permet de voir les prises de vue récentes sur un écran tout en voyant ce que votre caméra peut faire sur l’autre.