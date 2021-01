Oppo lance ses soldes d’hiver sur la série Reno4 et la série A 

Oppo annonce des promotions exceptionnelles sur ses modèles phares de la série Reno4 : Reno4 Pro, Reno4, Reno 4 Z, et de la série A avec l’OPPO A72 et l’OPPO A53s. Du 20 janvier au 1er février 2021, les consommateurs pourront bénéficier d’offres avantageuses exceptionnelles pour s’offrir toute l’expérience OPPO.

OPPO Reno4 Pro

Grâce à son design ultrafin et sa légèreté, l’OPPO Reno4 Pro 5G est une réussite esthétique à tout point de vue. Propulsé par la technologie SuperVOOC 2.0, il se recharge en seulement 36 minutes, pour une expérience créative inégalée, autant en vidéo, qu’en photo.

Du 20 Janvier au 1er Février 2021 l’OPPO Reno 4 Pro sera disponible à 599 € au lieu de 799 € chez les opérateurs et distributeurs participants.

OPPO Reno4

L’OPPO Reno4 est équipé des modes vidéo Ultra Nuit et Ultra Stable 3.0, pour des films d’une qualité remarquable en toute situation. Comme le Reno4 Pro, il embarque également la technologie de recharge 65W SuperVOOC 2.0.

Du 20 Janvier au 1er Février 2021 l’OPPO Reno4 sera disponible à 449€ au lieu de 549€ chez les opérateurs et distributeurs participants.

OPPO Reno4 Z

Le Reno4 Z est le smartphone le plus abordable de cette série avant-gardiste. Compatible 5G, avec son écran 120 Hz et son autonomie remarquable en font un smartphone polyvalent et équilibré qui propose des performances rares dans sa catégorie.

Du 20 Janvier au 16 Février 2021 l’OPPO Reno4 Z sera disponible à 329 € au lieu de 379 € chez les opérateurs et distributeurs participants.

OPPO A72

Doté d’une capacité de mémoire de 4 Go de RAM et de 128 Go de ROM, d’une batterie de 5000 mAh, d’un large écran 1080P et d’une quadruple caméra dont un capteur principal intelligent de 48 MP, l’OPPO A72 propose un condensé de technologies performantes pour une expérience optimale au prix le plus juste.

Du 20 Janvier au 1er Février 2021 l’OPPO A72 sera disponible à 189 € au lieu de 229 € chez les opérateurs et distributeurs participants.

OPPO A53s

Entre rapidité et fluidité, l’OPPO A53s promet de rendre la technologie de pointe accessible. Équipé d’un écran 90Hz et d’une batterie longue durée de 5000 mAh, il répond aux besoins des utilisateurs à la recherche d’un appareil accessible.

Du 20 Janvier au 1er Février 2021 l’OPPO A53s sera disponible à 179 € au lieu de 199 € chez les opérateurs et distributeurs participants.