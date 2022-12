Oppo lance le Find N2 et le Find N2 Flip – et ce dernier arrive en Europe

Oppo a lancé son deuxième appareil entièrement pliable, le Find N2 ainsi que le Find N2 Flip, un téléphone à clapet qui plante la fête Samsung Z Flip 4. Alors que le premier reste du côté compact et apporte quelques astuces à la fête, le téléphone à clapet est le plus intéressant, principalement parce qu’Oppo a été clair qu’il quittera la Chine au début de 2023 et sera lancé ailleurs, y compris très probablement en Europe, bien qu’actuellement Oppo dise juste se lancer sur les «marchés mondiaux».

Les caractéristiques exactes du Find N2 Flip alimenté par MediaTek Dimensity 9000+ sont encore secrètes. Mais Oppo est heureux de dire qu’il dispose d’une autonomie d’une journée (c’est ce qu’ils disent tous) avec une batterie de 4300 mAh et un grand écran de couverture qui, selon Oppo, est le plus grand sur n’importe quel téléphone à clapet – vous pouvez afficher jusqu’à six notifications à la fois.

Le Find N2 alimenté par Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dispose d’un écran interne déplié de 7,1 pouces et d’un écran externe de 5,54 pouces, tous deux à 120 Hz. En raison d’économies ailleurs, la lunette de l’écran extérieur a été réduite de près de moitié par rapport au Find N, que nous avons examiné au début de cette année. Il y a aussi des appareils photo puissants à bord avec un capteur phare Sony IMX890 de 50MP, un appareil photo ultra-large 48 MP (également pour les prises de vue macro) et un téléobjectif 32 MP RGBW 2x qui réduit le bruit pour de meilleurs portraits et zoom.

La plus grande amélioration du Find N2, uniquement en Chine (à l’heure actuelle), est la réduction de son poids à 233 g, soit 30 g de moins qu’un Samsung Z Fold 4 et plus léger que l’iPhone 14 Pro Max de 240 g. Ceci est important car les pliables perdent une partie du gros morceau qui rendait les unités initiales quelque peu impossibles à empocher. Il est également assez fin pour un pliable à 14,6 mm, ce qui est comparable au Samsung.

La nouvelle charnière (appelée Flexion) utilisée à la fois dans le Find N2 et le Find N2 Flip est plus robuste, dit Oppo, mais est plus fine, utilisant de la fibre de carbone et des alliages de niveau aérospatial. Il est composé de 100 composants différents. La nouvelle charnière signifie que le pli de l’écran est également 67% plus étroit, alors qu’il n’y a pas d’espace entre les deux moitiés de l’appareil lorsqu’il est fermé.

Les deux appareils exécutent un logiciel pliable personnalisé basé sur le propre ColorOS 13 d’Oppo, qui à son tour est basé sur Android 13. Nous avons reçu une première unité Find N2 et nous vous proposerons bientôt une prise en main.

Également lors de son événement InnoDay, Oppo a révélé d’autres produits qui ne quitteront probablement pas la Chine ; le moniteur de santé OHealth H1 (essentiellement un moniteur de santé familial qui peut vérifier des choses comme l’oxygène sanguin et faire un ECG) et les lunettes Air Glass 2 AR. Mais il a également parlé de MariSilicon Y, qui est sa propre puce qui alimentera les futurs appareils Bluetooth et qui prendra en charge l’audio sans perte 24 bits/192 kHz.