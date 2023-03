Oppo Find X6 Pro le cameraphone tueur que la France ne verra pas

Le dernier produit phare d’Oppo axé sur la photographie est officiel. Mais sera-t-il en vente en dehors de Chine ? L’Oppo Find X6 Pro débarque avec l’une des fonctionnalités les plus convoitées de 2023 – un capteur d’appareil photo 1 pouce – mais la firme insiste sur le fait qu’il n’y a pas de capteur « principal » ici. Les clients doivent plutôt s’attendre à une expérience cohérente entre le grand angle, le téléobjectif périscope et le trio arrière ultra large, qui ont reçu un coup de main de Hasselblad.

Pour le reste, c’est un smartphone haut de gamme, avec le dernier processeur Snapdragon, une charge filaire et sans fil incroyablement rapide et l’écran le plus lumineux jamais vu sur un smartphone à ce jour. Le seul bémol ? Sa sortie n’est pas encore confirmée en dehors de la Chine. Avec des spécifications d’appareil photo comme celles-ci, nous espérons qu’Oppo reconsidérera son choix.

Vous obtenez en effet trois capteur de 50 MP : un grand angle de 23 mm avec stabilisation optique de l’image et ce capteur Sony IMX989 1 pouce très important, un ultra large équivalent 15 mm avec un taux de distorsion des bords de l’objectif de 1%, et un téléobjectif périscope de 65 mm, également avec OIS. Ces deux derniers utilisent tous deux des capteurs Sony IMX890, le téléobjectif étant bon pour le zoom optique 3x. Oppo est tellement confiant dans la qualité de son zoom hybride que l’application appareil photo dispose également d’un réglage de zoom 6x, tandis que l’ultra large sert également de mode macro avec une distance de mise au point de 4 cm. Enfin, il y a une caméra selfie perforée de 30 MP à l’avant.

Le processeur d’imagerie Marisilicon X d’Oppo fait un retour depuis le Find X5 Pro, mais avec ici les algorithmes de traitement de nouvelle génération de l’entreprise. Hasselblad a conseillé la correction des couleurs et aidé sur le mode Portrait, qui imite le type de flou bokeh capturé par les objectifs XCD30 et XCD80 de la société. Il prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K 60 im/s sur les trois objectifs en SDR ou 4K30 en HDR.

Ces objectifs sont contenus dans une bosse de caméra circulaire géante, entourée d’un anneau chanfreiné destiné à imiter les caméras télémétriques classiques. Il y a aussi un point orange sur lequel vos sujets peuvent se concentrer, tout comme sur les modèles Hasselblad. Le Find X6 Pro est surmonté d’un arrière bicolore frappant qui est en partie en cuir végétal, en partie en verre de type métal. Il existe également des versions vertes et noires qui utilisent du verre mat pour bannir définitivement les empreintes digitales. Tous les trois sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

L’écran AMOLED de 6,82 pouces, 3168 × 1440 fait honte aux rivaux phares comme le Samsung Galaxy S23 Ultra avec une incroyable luminosité maximale de 2500 nits (2200 nits pour la vidéo HDR), qui devrait assurer une visibilité parfaite même à l’extérieur sous un soleil de plomb. Il utilise la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une gradation PWM de 1440 Hz pour éviter le scintillement à faible luminosité. Le panneau a des côtés arrondis, mais avec moins de courbure que les efforts précédents d’Oppo pour moins de réflectivité, et utilise du verre Gorilla Glass Victus 2 pour une protection supplémentaire contre les chutes.

Les performances sont fournies par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré, ou 16 Go et 512 Go. Oppo a utilisé un nouveau système de refroidissement en graphite et une chambre à vapeur plus grande qui, selon lui, est 84% meilleure en termes de dissipation de la chaleur par rapport au Find X5 Pro sortant. Il exécute Android 13, avec la propre interface utilisateur ColorOS d’Oppo en cours d’exécution.

Une batterie de 5000 mAh devrait fournir une journée d’utilisation confortable entre les recharges. Oppo dit qu’elle est bonne pour 1600 cycles de recharge – ou une durée de vie de quatre ans, l’une des plus longues trouvées dans n’importe quel téléphone en ce moment . C’est aussi avec une charge filaire rapide de 100 W et une charge sans fil de 50 W ; le premier prend 31 minutes pour une recharge complète, tandis que le second n’a besoin que de 51 minutes.

Le Find X6 Pro sera mis en vente en Chine plus tard cette semaine. Les prix devraient commencer à partir de 6499 yuans (environ 700 €) pour les modèles 12 Go + 256 Go et devraient atteindre 6 999 yuans (environ 800 €) pour la version cuir 16 Go + 512 Go. Il ne fait aucun doute que les prix européens ou britanniques auraient été considérablement plus élevés si un lancement mondial avait été confirmé.

Au lieu de cela, la nouvelle qu’il ne quittera pas son territoire d’origine de si tôt (du moins officiellement) sera sûrement une déception pour les fans d’Oppo. Le Find X5 Pro était l’un de nos téléphones préférés de 2022, et le Find N2 Flip de la société est l’un des meilleurs téléphones pliables de style à clapet actuellement.