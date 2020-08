Oppo Enco W51, les écouteurs antibruit à moins de 100 €

Vous recherchez une paire de vrais écouteurs sans fil, mais vous n’avez que 100 € à dépenser ? Vous vous attendez probablement à devoir sacrifier des choses comme la suppression active du bruit et la recharge sans fil, n’est-ce pas ? Eh bien Oppo a lu dans votre esprit. Ses nouveaux écouteurs sans fil Enco W51 (env. 89 €) sont livrés avec un ANC et un étui de chargement sans fil pouvant contenir 24 heures de jus. Oppo dit qu’ils utilisent trois microphones, plus une nouvelle puce de réduction du bruit numérique double cœur, avec des pilotes de 7 mm prenant en charge l’audio. Les commandes tactiles habituelles sont présentes et correctes, et les écouteurs s’arrêteront automatiquement lorsque vous en retirerez un. Vous aurez le choix entre deux couleurs (bleu étoilé, photo et blanc floral) sur Amazon à partir du 3 septembre.