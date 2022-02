Oppo dévoile son superphone phare, le Find X5 Pro 2022

La dernière série Find X5 d’Oppo est arrivée, avec Hasselblad en prime.

Oppo a dévoilé son téléphone phare 2022 – le Find X5 Pro. Et reprend le partenariat Hasselblad d’abord forgé avec sa marque sœur OnePlus. Ce terminal de 6,7 pouces est magnifiquement conçu, avec un dos en céramique disponible en noir et blanc. Comme vous vous en doutez, il est résistant à l’eau et à la poussière.

Comme vous vous en doutez, il est également super puissant, avec la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme de Qualcomm en son cœur. La vitesse de charge est une force d’Oppo et vous pouvez augmenter la batterie de 5000 mAh à 50% en 12 minutes. Avec la charge sans fil AirVooc de 50 W, vous pouvez la recharger complètement en 47 minutes.



Un nouveau mode vidéo 4K Ultra Night – une première sur Android – est alimenté par le silicium annoncé précédemment d’Oppo, appelé MariSilicon X. La configuration de la caméra comprend deux capteurs Sony IMX766, tandis que la caméra frontale est de 32 MP. Hasselblad a travaillé avec Oppo pour optimiser le logiciel de l’appareil photo, et les deux noms ornent le dos du téléphone. La série X5 exécute ColorOS 12.1 sur Android 12.

Parallèlement au Find X5 Pro, Oppo a également dévoilé le Find X5 Lite et le Find X5 standard de 6,5 pouces. Les écouteurs sans fil Enco X2 et Oppo Watch Free ont également été annoncés au même moment.

• L’OPPO Find X5 Pro sera disponible en deux coloris : Noir Glacé et Blanc Céramique à partir du 24 mars 2022 au prix public conseillé de 1299,90 €

• L’OPPO Find X5 sera disponible en deux coloris : Noir et Blanc à partir du 24 mars 2022 au prix public conseillé 999,90 €

• L’OPPO Find X5 Lite sera disponible en deux coloris : Noir Stellaire et Bleu Étoilé à partir du 24 mars 2022 au prix public conseillé de 499,90 €.