OPPO dévoile ses deux nouveaux smartphones A57 et A57s

OPPO annonce le lancement de l’OPPO A57 et A57s. L’A57 est d’ores et déjà disponible en Vert Luisant et Noir Étoilé à 199,90 €. L’A57s est disponible en Bleu Ciel et Noir Étoilé à 249,90 €.

L’OPPO A57, le smartphone doté d’une charge ultra-rapide, d’une longue autonomie et d’un design épuré. La charge SUPERVOOC 33W et la batterie longue durée de 5000 mAh de l’OPPO A57 éliminent les soucis quotidiens des utilisateurs avec une endurance et une charge rapide. Les utilisateurs pourront profiter de tous leurs contenus préférés sans interruption grâce à un écran riche en couleurs de 6,56’’, tandis que les haut-parleurs Stéréo Super-Linéaires améliorent encore l’expérience de divertissement. En matière de photographie, les filtres en mode paysage nocturne du capteur arrière de 13 MP et les retouches de portraits IA pour les selfies du capteur frontal de 8 MP ajoutent une touche de fun et permettent à l’utilisateur d’exprimer toute sa créativité.

Le mode Nuit améliore les performances en faible luminosité en augmentant l’exposition et en utilisant une technique de calcul à expositions multiples. Les filtres disponibles dans ce mode permettent d’ouvrir de nouvelles voies d’expression dans la photographie en basse lumière grâce aux styles de couleurs Cyberpunk, Cosmopolitan et Éblouissement. Flash Snapshot optimise encore davantage les paramètres de l’appareil photo et capture jusqu’à 46 clichés en rafale pour des photos d’action plus nettes et détaillées.

Le design OPPO Glow recouvre l’arrière de l’OPPO A57 d’un océan de nanocristaux. Comme une vraie galaxie, ils scintillent lorsque le smartphone capte la lumière pour produire un effet aussi séduisant que résistant aux empreintes digitales et aux rayures. La finition Vert Luisant apporte une touche audacieuse, qui transforme les étoiles en émeraudes scintillantes. La finition Noir Étoilé, quant à elle, évoque un ciel nocturne infini. Ces finitions présentent une résistance particulière aux rayures et aux empreintes digitales pour une durabilité accrue, sans compromis sur la finesse. Le design 2D à bandes plates réduit considérablement la largeur du smartphone pour créer un cadre ultra-fin de 7,99 mm qui confère à l’OPPO A57 une portabilité supérieure et un confort d’utilisation optimal.

La résistance de l’OPPO A57 a été éprouvée dans 6 domaines de tests ; la chute, la résistance à l’eau, la radiation, l’environnement ambiant et l’interférence du signal, englobant plus de 130 tests rigoureux et 320 étapes de tests complets. Les boutons d’alimentation sont enfoncés jusqu’à 500 000 fois en 6 jours dans les laboratoires de test internationaux d’OPPO, tandis que les prises de casque sont soumises à 10 000 insertions pour s’assurer que le téléphone peut résister à des années d’utilisation dans la vie de tous les jours.

La technologie de charge SUPERVOOC 33W, la meilleure de sa catégorie, permet de charger complètement l’OPPO A57 en 72 minutes, tandis que la batterie longue durée de 5000 mAh permet aux utilisateurs de profiter de leurs contenus dans la durée, sans avoir à se soucier de leur chargeur. L’OPPO A57 a d’ailleurs été placé sur les bancs de test du laboratoire indépendant Smartviser qui lui a attribué un label d’autonomie “2 jours”, le plaçant parmi les très bons élèves de sa catégorie. Lorsque le temps manque, la charge rapide permet de récupérer plus de 50 % de la batterie en seulement 30 minutes.

Les protections contre les surtensions et les surintensités permettent d’assurer la sécurité totale de la charge. Un capteur de température permet de moduler la vitesse de charge afin que la batterie ne surchauffe pas. L’objectif est de maximiser sa durée de vie pendant des années d’utilisation. Le mode Super économie d’énergie contrôle la vitesse du processeur et limite les applications à l’essentiel pour que les derniers pourcentages de charge puissent durer plus longtemps. Enfin, le mode veille nocturne réduit la consommation de la batterie à seulement 2 % et permet de ne plus avoir à recharger son téléphone tous les soirs.

L’OPPO A57 est conçu pour le divertissement. Son écran riche en couleurs de 6,56 pouces assure à tous les contenus une qualité remarquable grâce à sa grande taille, sa résolution HD+ et ses performances en matière de couleurs. L’écran reproduit 96 % de la gamme de couleurs NTSC, ce qui permet d’obtenir des tons de peau et des effets spéciaux réalistes, dans les films comme dans les jeux.

L’écran s’adapte automatiquement aux conditions les plus sombres et les plus éclairées, donnant à l’écran un aspect naturel dans n’importe quel environnement. En utilisation nocturne, les utilisateurs peuvent passer au mode Confort des yeux, ce qui réduit l’émission de lumière bleue de l’écran et diminue la fatigue oculaire.

L’OPPO A57 est doté de haut-parleurs Stéréo Super-Linéraires, qui délivrent un son d’un volume deux fois supérieur à celui des modèles standard, pour une expérience plus immersive et percutante, jusqu’à 85 dB. Le mode Ultra Volume de l’OPPO A57 permet de multiplier encore le volume par 0.44, afin de rendre le son plus clair pour les malentendants. Le traitement du signal Dirac 3.0 améliore encore plus le son en exploitant tout le potentiel du hardware, qu’il s’agisse de musique, de films ou de la bande-son d’un jeu.

L’OPPO A57 est propulsé par ColorOS 12.1, un système d’exploitation qui comporte de nombreuses améliorations logicielles pour faciliter le quotidien. FlexDrop ouvre la voie du multitâche en exécutant les applications dans des fenêtres mobiles, et la fonctionTraduction instantanée à 3-doigts avec Google Lens permet de traduire le texte présent dans une image d’un simple geste.

Un tableau de bord dédié à la confidentialité permet à l’utilisateur de voir quelles applications ont accédé aux données de localisation, à l’appareil photo ou au micro au cours des dernières 24 heures. La confidentialité améliorée des données liées aux photos peut supprimer les informations de localisation et d’autres données des photos avant qu’elles ne soient partagées, pour être en mesure de poster sur les réseaux sociaux en toute confiance.

L’OPPO A57s combine un style accrocheur avec une batterie fiable et longue durée de 5000 mAh. Il dispose d’un capteur haute résolution de 50 MP qui utilise le Pixel Binning pour produire des clichés clairs et détaillés de 12,5 MP, quel que soit votre environnement. Le mode portrait utilise le capteur de profondeur de 2 MP pour créer un effet bokeh authentique et apporter un aspect artistique. Les selfies bénéficient d’un capteur frontal de 8 MP et de la fonction Retouches de portrait, qui permet à l’utilisateur de modifier le teint et les détails en quelques secondes à peine.

Côté design, l’A57s est remarquablement fin – 7,99 mm[1]. L’OPPO Glow recouvre également l’arrière du smartphone permettant d’être plus résistant aux empreintes digitales. Il est également certifié IPX4. Le haut-parleur Stéréo Super-Linéaire donne à l’OPPO A57s une véritable expérience de home cinéma. Il améliore la réponse des basses et augmente le volume maximal pour donner de l’impact aux films et aux jeux, tandis que le champ sonore stéréo renforce le sentiment d’immersion.

Enfin, la batterie longue durée de 5000 mAh et la charge rapide SUPERVOOC 33W permet de charger le smartphone en 72 minutes.