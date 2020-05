Oppo dévoile les Find X2 Neo et Find X2 Lite 5G

Oppo étoffe sa gamme Find X2 avec le modèle Neo et le modèle Lite. Avec seulement 7,7 mm pour le OPPO Find X2 Neo et un écran incurvé 6,55 pouces de 90 Hz, ce smartphone se positionne comme l’un des smartphones 5G les plus fins du marché. Disponible en deux coloris, Bleu Stellaire et Noir Lunaire, le OPPO Find X2 Neo intègre la caméra arrière et le flash dans une structure métallique se plaçant dans le coin supérieur gauche à l’arrière du téléphone. Ce choix esthétique réduit considérablement l’impact visuel sur l’appareil, rendant le corps du OPPO Find X2 Neo entièrement vierge pour profiter pleinement des détails visuels, épurés et design du smartphone.

Le OPPO Find X2 Lite sera disponible en Noir Twilight et en Blanc Perle pour ravir celles et ceux qui recherchent une couleur plus douce et naturelle. Ce modèle est également d’une grande finesse puisqu’il ne fait que 7,96 mm d’épaisseur avec un écran OLED de 6,4 pouces de 60 Hz sur lequel on retrouve l’encoche Waterdrop, signature stylistique déjà présente sur d’autres modèles à succès de la marque

Ces deux smartphones sont équipés du mode 5G bi-mode standard et prennent en charge les normes NSA/SA au niveau matériel. Si seule la 5G NSA est activée pour le moment, la 5G SA pourra être activée ultérieurement par mise à jour en fonction de sa disponibilité par région.

Le OPPO Find X2 Neo est alimenté par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 765G proposant des vitesses de téléchargement de plusieurs gigabits, allant jusqu’à 3,7 Gbps. L’architecture a aussi été totalement pensée pour être 5G friendly grâce à un relai d’antennes 360° qui permet, peu importe la prise en main, d’activer 4 antennes pour avoir le meilleur signal possible et ce qui peut augmenter la vitesse du réseau jusqu’à 30%.

Le modèle OPPO Find X2 Lite n’est pas en reste puisqu’il est également équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 765G et permet donc de profiter de performances exceptionnelles pour un rapport qualité/prix très compétitif. Il profite donc des mêmes caractéristiques de vitesses de téléchargement.

Ces deux nouveaux smartphones de la série Find X2 sont équipés d’une toute nouvelle génération de charge rapide : Vooc 4.0. Domaine de prédilection d’OPPO qui révolutionne depuis plusieurs années l’industrie en établissant des nouveaux standards de charge, ils pourront atteindre les 50% de recharge en 20 minutes et 100% en 56 minutes seulement.

Le OPPO Find X2 Neo possède quatre capteurs arrières : un capteur principal développé par Sony (IMX586) de 48 MP, un capteur grand angle de 8 MP, un capteur monochrome 2 MP, un téléobjectif de 13 MP. Le OPPO Find X2 Neo dispose du module de caméra frontale ultra-claire de 32 millions de pixels.

OPPO Find X2 Neo avec 12 Go RAM + 256 Go ROM, 699 €

OPPO Find X2 Lite avec 8 Go RAM + 128 Go ROM, 449 €