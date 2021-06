OPPO dévoile des OPPO Enco Free 2 à 99,99 €

OPPO dévoile des OPPO Enco Free 2 sont proposés à 99,99 € en blanc. La couleur noire sera quant à elle disponible en juillet. Grâce à leur technologie de réduction active du bruit propulsée par une puce à trois cœurs, ces écouteurs isolent leurs utilisateurs des sons extérieurs jusqu’à 42 dB.

Créée en collaboration avec le constructeur danois Dynaudio, la fonction égalisation audio personnalisée permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience sur mesure. Mais ce n’est pas tout : un système de réduction du bruit à trois micros lors des appels, le contrôle à distance de l’appareil photo, un confort optimisé et une autonomie de 30 heures, complètent une gamme de fonctionnalités prodigieuses. Avec les écouteurs Enco Free 2, OPPO propose ici le compagnon idéal et continue de renforcer son expertise au sein de l’industrie musicale.

Avec l’augmentation quotidienne des nuisances sonores, la réduction active du bruit et la protection auditive sont devenus une nécessité. L’ANC (« active noise cancelling ») adaptative des écouteurs OPPO Enco Free 2, fruit de longues recherches menées par les experts acoustiques d’OPPO et d’innombrables tests menés sur des utilisateurs, ont démontré que la réduction active du bruit atteint de nouveaux sommets. Une fois le mode réduction du bruit activé, les écouteurs optimisent l’algorithme selon la structure du conduit auditif de l’utilisateur.

Vous pourrez également compter sur l’égalisation audio personnalisée, une fonction innovante pour une expérience audio encore plus fidèle.

Ces écouteurs OPPO Enco Free 2 sont capables d’évaluer la sensibilité auditive de l’utilisateur afin de créer un algorithme de compensation et une courbe audio adaptée aux oreilles de chacun. Qu’il s’agisse de basses, de médiums ou bien d’aigus, le son bénéficie d’une clarté parfaite et de détails riches.

Dotés d’une transmission Bluetooth 5.2 à faible latence, les OPPO Enco Free 2 offrent une synchronisation parfaite en jeu comme en streaming vidéo. De son côté, l’autonomie atteint désormais 30 heures grâce à un boîtier de charge qui se recharge lui-même plus rapidement. Et ce n’est pas tout : résistants à l’eau et à la poussière (norme IP54), ils peuvent enchaîner les séances de sport intensives et suivre les utilisateurs partout. Connexion rapide, détection de l’usure, commandes coulissantes et assistants vocaux viennent compléter le tableau, pour une expérience utilisateur supérieure à sa catégorie.