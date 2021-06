OPPO célèbre sa troisième année de partenariat avec Roland Garros

L’édition 2021 du Grand Chelem Parisien annonce le retour des fans de tennis à Roland Garros, mais aussi le lancement de la campagne « Play With Heart* » d’OPPO.

OPPO célèbre le retour tant attendu du tournoi de Roland Garros qui débutera le 30 mai prochain. Cette édition est la troisième année consécutive de partenariat entre l’antre de la terre battue et OPPO, tout premier constructeur de smartphones premium sponsor de cet événement. Cette édition de Roland Garros ne représente pas seulement le retour de l’élite du tennis sur les courts parisiens mais également celui des fans. Pour célébrer la vision de tribunes pleines à nouveau, OPPO va lancer une nouvelle campagne : Play With Heart*.

La nouvelle campagne débutera à Roland-Garros où OPPO encouragera les fans sur toutes les réseaux sociaux à rendre hommage à leur sport préféré et à partager leur passion pour le tennis avec des clichés et des contenus uniques. La campagne invitera également les influencers et les créateurs du monde entier à diffuser et à partager leur amour pour la petite balle jaune.

« La passion du tennis vient de l’âme, et nous souhaitons que tous les fans de la planète le montrent et le partagent. », a déclaré Gregor Almassy, Directeur Marketing International chez OPPO. « 2020 a été une année inhabituelle et frustrante pour tout le monde, en particulier pour les amateurs de tennis. Avec la campagne Play With Heart*, nous voulons rallumer la flamme des fans qui aiment l’excitation de ces moments de tennis uniques, mais aussi explorer et créer plus d’expériences pour que les amateurs et amateurs du monde entier, puissent célébrer le retour des tournois du Grand Chelem tels que Roland Garros. »

Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de notre relation avec OPPO et nous apprécions leur soutien continu dans une période aussi compliquée. Comme les années précédentes, la passion et l’innovation sont au centre de notre partenariat et la campagne “Play With Heart” souligne un ADN commun et un objectif partagé pour rassembler les fans de tennis et leur permettre de montrer et de partager leur passion pour ce sport que nous aimons tous. »

S’appuyant sur la campagne Play With Heart, OPPO va lancer un ensemble d’activations dans le monde entier. L’une d’elles, baptisée « Wall of Hearts », une série de murs de courts colorés installés à Paris et à Londres, pour encourager les fans de tennis à prendre possession de leur passion. « Je suis ravi de poursuivre mon partenariat avec OPPO, mais aussi reconnaissant pour le travail qu’ils font afin de promouvoir le tennis », a déclaré Gaël Monfils, numéro 15 mondial et partenaire d’image de la marque. « Je suis heureux de participer à la campagne Play With Heart, qui va donner à la prochaine génération de joueurs et de fans quelque chose d’excitant et de fédérateur cette année. »

« Play With Heart » représente un engagement à long terme pour OPPO, qui partage avec le tennis et le sport des valeurs communes. Grâce à ses deux partenariats avec Roland Garros et Wimbledon, le constructeur continue sa mission qui est de rester connecté avec les nouvelles générations de fans du monde entier, en ravivant leur passion pour le jeu au travers de moments forts, initiés sur les courts.