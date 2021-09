OPPO annonce le lancement de ses smartphones phares Reno6 5G

OPPO a annoncé le lancement officiel de la série Reno6. Décuplées par Portrait Vidéo, une fonctionnalité développée exclusivement par OPPO, les capacités photographiques de la série Reno6 mettent les créateurs à l’honneur en leur permettant de capturer les détails de leur environnement avec une précision inégalée. L’OPPO Reno6 Pro 5G, fleuron de la série, est propulsé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G pour des performances de pointe. De son côté, l’OPPO Reno6 5G rassemble des technologies premium – 5G, vidéo AI, écran AMOLED – dans un ensemble accessible. Enfin, les deux modèles sont dotés d’OPPO Glow; un design aussi épuré que mystérieux, inspiré par le phénomène naturel de cristallisation.

Produire des photos et des vidéos exceptionnelles est l’un des fondements de la série Reno. Utilisée chaque mois par plus de 70 millions d’utilisateurs à travers le monde, cette série a permis de capturer déjà plus de 2 milliards de photos et 200 millions de vidéos. Grâce aux puissantes capacités IA d’OPPO, la nouvelle série Reno6 5G permettra à chacun d’enregistrer des portraits vidéo comme jamais auparavant et de profiter de fonctionnalités à la pointe de l’industrie pour une expérience de prise de vue largement améliorée.

À l’avant, les deux références sont respectivement équipées d’un écran de 6,5 pouces pour l’OPPO Reno6 Pro 5G et de 6,43 pouces pour l’OPPO Reno6 5G, tout en bénéficiant chacun d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience visuelle et tactile d’une fluidité constante. En parallèle, le capteur de luminosité à 360° améliore la précision des réglages automatiques de la luminosité de l’écran, les rendant plus confortables. De plus, ils sont également certifiés Netflix HD/HDR et Amazon Prime Video HD/HDR, pour des contenus de haute qualité. Le modèle pro bénéficie en outre de la certification HDR10+.

Enfin, l’écran des deux modèles est également certifié SGS pour garantir le confort des yeux et éviter toute gêne à l’utilisation, notamment avec la lumière bleue.

Présentée pour la première fois, la finition Bleu Arctique est inspirée par le phénomène de cristallisation de la neige. OPPO a perfectionné pendant plus d’un an un processus de fabrication composé de près de 50 étapes pour obtenir le résultat parfait : un nouvel effet visuel, qui fait effleurer des millions de flocons sur la surface en verre en émettant un léger scintillement, comme la neige au soleil. En outre, le processus confère à la texture du verre un toucher remarquablement lisse tout en étant 100% résistant aux traces de doigts. De plus, le processus rend la surface lisse et soyeuse, améliorant de 30 % la finesse de la texture.

Fidèle à ses prédécesseurs, l’OPPO Reno6 Pro 5G conserve son design ultra fin avec une épaisseur de 7,99 mm et un poids d’à peine 188 g décliné en deux coloris exclusifs Bleu Arctique et Gris Lunaire. Quant à l’OPPO Reno6 5G, propose une épaisseur de 7,59 mm et un poids d’à peine 182 g. L’OPPO Reno6 5G est disponible en deux coloris : Bleu Arctique et Noir Stellaire.

La dernière série Reno6 5G est optimisée pour garantir une expérience de jeu des plus immersive : avec le retour tactile subtile des vibrations émises par le moteur linéaire d’axe Z (X pour le Reno6), l’expérience gaming se révèle comme jamais auparavant. Une palette complète de fonctions personnalisées comme le démarrage rapide, le mode Concentration et la technologie Hyperboost 4.0, contribuent à créer une expérience plus immersive encore.

La technologie Extension de RAM virtuelle permet de transformer une partie de la mémoire ROM disponible en espace RAM. Les 12 Go de mémoire vive du OPPO Reno6 Pro 5G peuvent ainsi être complétés par 3, 5 ou 7 Go. Et les 8 Go de RAM du OPPO Reno6 5G peuvent se transformer en 10, 11 ou même 13 Go.

OPPO RENO6 PRO 5G

Avec ses performances exceptionnelles et ses qualités photographiques décuplées, l’OPPO Reno6 Pro 5G est un expert des portraits vidéo. Épaulé d’un fantastique quadruple capteur de 50 MP, d’un capteur Sony IMX766 et d’une série de fonctionnalités exclusives, il offre des portraits de qualité cinématographique.

L’OPPO Reno6 Pro 5G se décline en deux finitions, Bleu Arctique et Gris lunaire, avec une configuration de 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage, basés sur un processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G. L’OPPO Reno6 Pro 5G est disponible pour 799 €

OPPO RENO6 5G

L’OPPO Reno6 5G offre un redoutable équilibre de puissance et de créativité garanti par la puce 5G Mediatek Dimensity 900 et 8 Go de RAM, un triple objectif IA de 64 MP, et une charge ultra rapide. Décliné en Bleu Arctique et Noir Stellaire, Reno 6 5G revêt le tout dernier OPPO Glow pour un look moderne, épuré et 100% résistant aux traces de doigts. L’OPPO Reno6 5G est disponible pour 499 €.