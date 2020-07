Oppo A72, une quadruple caméra 48 MP et une énorme batterie de 5000 mAh pour un peu plus de 200 €

Oppo est de retour avec encore un Oppo A72 incroyablement abordable aux caractéristiques bluffantes. Le fabricant chinois a réussi à intégrer une quadruple caméra, 128 Go de stockage interne, 4 Go de RAM, un Qualcomm Snapdragon 665, un écran Full HD + de 6,5 pouces et une batterie à charge rapide de 5000 mAh dans un combiné de 192 grammes qui ne coûte que 259 €… « Le OPPO A72 est un smartphone polyvalent, performant, avec une grande autonomie et qui dispose d’un design innovant et tendance. Il a été conçu pour répondre aux besoins de la jeune génération ultra-connectée. » explique Denis Morel, Directeur Général de OPPO France.

Le capteur quadruple est la star incontestée du spectacle et combine un appareil photo principal 48 MP IA, un objectif ultra grand angle de 119° et deux objectifs portrait uniques. Il peut également être utilisé pour capturer des images au ralenti, en grand angle, à 120 images par seconde, ainsi que des vidéos 4K cristallines. Enfin, afin de renforcer l’expérience « gaming », le mode Hyper Boost corrige efficacement les performances du téléphone pour une fréquence d’images optimisée et fluide.

