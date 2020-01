Oppo A5 2020 : un capteur quadruple dans un smartphone honteusement abordable

Le fabricant chinois de smartphones Oppo nous propose l’Oppo A5 2020 (175 € sur Amazon), le bon plan nom de ce début d’année. Dernier modèle de la gamme A Series, cet A5 2020 promet de proposer des fonctionnalités haut de gamme à un prix d’entrée de gamme. Et sur le papier, c’est exactement ce qu’il fait.

Ce terminal embarque une caméra quadruple 12 MP polyvalente avec une technologie de stabilisation vidéo (la configuration comprend un objectif ultra large 8 MP, un objectif mono 2MP et un objectif portrait 2 MP), une caméra selfie 8 MP avec la technologie AI Beautification, un écran HD Waterdrop de 6,5 pouces, 5000 Batterie mAh, un processeur Qualcom Snapdragon 665 à 8 cœurs, 4 Go de Ram et deux haut-parleurs stéréo.

Mais le principal point à retenir ici est que l’Oppo A5 va vous coûter, malgré tout cela, moins de 200 euros. Et vu la nouvelle console et les jeux que vous avez prévu d’acheter cette année, autant commencer tout de suite à économiser !