ONEXPLAYER, l’enfant d’un PC et d’une Switch qui vous met les grands jeux dans la poche

Les tentatives précédentes pour marier les jeux de première catégorie et les ordinateurs de poche ont séduit, mais la ONEXPLAYER (veut amener les choses à un tout autre niveau. Cette bête d’ordinateur de poche est alimentée par un processeur Intel Core i5 ou i7 (selon vos préférences / la profondeur de votre portefeuille) et dispose d’un énorme écran 8,4 pouces IPS 2560 × 1600. Vous bénéficiez de l’ensemble des commandes, y compris analogiques à l’arrière et des doubles ventilateurs de refroidissement garantissant que la console ne s’enflamme pas lorsque vous jouez à Doom Eternal.

L’engin pèse autant que deux consoles Switch collées ensemble, mais traite habilement le souci via une béquille. Un clavier disponible séparément vous permet de démarrer occasionnellement Office et de faire comme si vous l’aviez acheté pour le travail. Mais ONEXPLAYER a une autre astuce pour vous tenter : elle vous propose un support eGPU lorsque vous arrivez à la maison, que vous voulez continuer votre partie, mais que vous avez envie d’une grande expérience de jeu.

https://www.indiegogo.com/projects/onexplayer-world-s-best-handheld-game-console#/