OnePlus retrouve ses racines abordables avec le OnePlus Nord

Le temps où vous deviez payer une somme à près de quatre chiffres pour une technologie mobile de pointe est révolu depuis longtemps. OnePlus s’est fait un nom en produisant constamment d’excellents terminaux qui coûtent beaucoup, beaucoup moins que leurs rivaux Samsung et Apple.

Mais ces dernières années, les prix des produits phares de la marque ont grimpé en flèche. Les fans de la vieille école OnePlus se sentiront donc beaucoup plus à l’aise avec le 399 € du Nord, un sous-produit phare OnePlus qui ne lésine pas trop sur les caractéristiques. Il propose une construction en verre et en métal familière, un grand écran OLED de 6,44 pouces, la 5G et cinq caméras – le principal étant le même capteur Sony IMX586 de 48 MP que vous trouverez dans le OnePlus 8. La batterie de 4115 mAh est correcte, et vous choisissez entre 8 Go et 12 Go de RAM. Inconvénient évident, c’est le Snapdragon 765 désormais obsolète, mais pour une utilisation quotidienne, cette puce est plus que suffisante. Choisissez-en un à partir du 4 août.