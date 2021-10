OnePlus présente OxygenOS 12

OnePlus a présenté la première version Open Beta basée sur OxygenOS 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Avec cette nouvelle version du système d’exploitation, les utilisateurs de ces smartphones bénéficient d’une interface utilisateur réinventée et de nouvelles fonctionnalités pour un système plus stable et économe en énergie, doublé d’un support backend solide. Avec cette mise à jour, OnePlus cherche également à rationaliser le travail quotidien des utilisateurs et à améliorer leur bien-être numérique. Le système d’exploitation a été optimisé dans trois domaines – Travail, Repos et Jeu – afin de créer un espace relaxant où l’on peut se détendre.

Toute nouvelle interface

OxygenOS 12 présente une toute nouvelle interface qui exploite ingénieusement la lumière et l’espace. En travaillant intelligemment avec la lumière, l’ombre et l’espace, OxygenOS 12 offre une meilleure lisibilité, une plus grande facilité d’utilisation et, au final, une expérience plus immersive et confortable. Les visuels ont été adaptés aux différents types d’utilisation pour une sensation haut de gamme et sont simplifiés afin de rendre OxygenOS 12 plus inclusif et ouvert aux utilisateurs de différentes cultures et régions.

Light and Space

Grâce à une utilisation ingénieuse de la lumière et de l’espace, OxygenOS 12 crée un endroit appaisant pour les utilisateurs. Visuellement, le changement de lumière rend la distance plus claire, tandis que la hiérarchisation et les relations entrecoupées améliorent la lisibilité et la facilité d’utilisation. En outre, la lumière douce et l’ombre minimisent les distractions dans l’interface utilisateur, pour une expérience plus immersive et confortable.

Le mode Zen et le coffre-fort privé (Private Safe) récemment lancé en sont un parfait exemple. Nous avons créé un nouveau design autour de la lumière et de l’ombre, offrant un sentiment de sécurité et de confort mental grâce à des changements visuels.

Déconstruction géométrique

OnePlus a encore simplifié les visuels dans OxygenOS 12 en se basant sur la déconstruction géométrique. Grâce à des typographies plus directes, les utilisateurs peuvent facilement comprendre les messages clés, ce qui rend OxygenOS 12 plus inclusif et ouvert aux utilisateurs de différentes cultures et régions.

Repos : Mode Zen et Work Life Balance 2.0

La frontière entre la vie professionnelle et la vie privée a été progressivement brouillée, avec à la clé une charge de travail supplémentaire et plus de stress. C’est pourquoi OnePlus a lancé le mode Zen sur la série OnePlus 7, afin d’offrir un havre de paix aux utilisateurs submergés d’informations. Sur base de cette philosophie simple, l’expérience est maintenant améliorée avec Work Life Balance (WLB) 2.0, une première sur les téléphones Android. WLB permet de classer les notifications et les messages provenant de différentes applications et de les trier par priorité. En outre, le téléphone passe intelligemment du mode « travail » au mode « vie privée », en fonction de la localisation du bureau, du réseau Wi-Fi ou d’un horaire spécifique, ce qui permet de séparer facilement et clairement le travail et la vie privée. Le mode Nuit peut être réglé sur trois niveaux avec le nouveau système d’exploitation.