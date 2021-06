OnePlus Nord CE 5G : la 5G vraiment sans se ruiner

OnePlus a dévoilé son OnePlus Nord CE 5G (Core Edition), et c’est une tuerie à prix sage : à partir de 299 euros.

Ce smartphone embarque un système photo polyvalent à triple capteur de 64 MP, un écran Fluid Amoled de 90 Hz, un puissant processeur 5G Snapdragon 750G et un Warp Charge 30T Plus amélioré, ainsi que le système OxygenOS 11 signé OnePlus.

« Le OnePlus Nord CE 5G confirme notre volonté de proposer des technologies de pointe dans le monde entier », a expliqué Pete Lau, le fondateur et CEO de OnePlus. « L’esprit Never Settle nous incite à offrir une meilleure expérience que ce qui est disponible dans n’importe quel segment de prix. Le Nord CE est le dernier-né de la gamme de produits OnePlus Nord et garantit une expérience exceptionnelle au quotidien avec la qualité OnePlus que les utilisateurs apprécient tant. »

Avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 170 g, le Nord CE 5G est l’appareil OnePlus le plus fin depuis le OnePlus 6T. Mais un format compact n’implique pas des performances en baisse. Des fonctionnalités supplémentaires ont même été ajoutées au Nord CE, comme la prise casque de 3,5 mm. Le Nord CE est décliné en trois couleurs : Charcoal Ink, Silver Ray et Blue Void. Cette dernière présente une finition mate qui évite les empreintes digitales et change de nuance en fonction de l’angle.

Côté photo, son capteur principal 64 MP dotée d’une large ouverture f/1,79, qui capture des images nettes en haute résolution et des détails inouïs en pleine lumière, ainsi que d’un objectif ultra grand angle de 119° pour une polyvalence accrue. Devant, le Nord CE dispose d’un appareil photo de 16 MP pour prendre de magnifiques selfies. Comme tous les terminaux OnePlus, le Nord CE bénéficie du mode Nightscape, qui améliore l’expérience photographique en basse lumière. Cette fonction indispensable pour la prise de vue de nuit prend jusqu’à huit photos à différentes expositions et les combine ensemble sans effort pour produire des photos plus claires, plus lumineuses et plus spectaculaires.

Le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’une batterie de 4 500 mAh, soit près de 10 % de plus que le Nord original. Mais grâce à la technologie de charge améliorée Warp Charge 30T Plus, la batterie passe de 0 à 70 % en une demi-heure seulement, ce qui est certainement mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Comme tous les appareils OnePlus, le Nord CE s’adapte pour réduire le temps passé à pleine charge, afin de préserver la batterie pendant une recharge de nuit.

Ce Nord CE est alimenté par une plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 750G, qui offre un boost de 20% du processeur et de 10% du processeur graphique par rapport à son prédécesseur, grâce au processeur Kryo 570 et au processeur graphique Adreno 619. Le moteur AI avancé offre également aux utilisateurs une expérience incroyablement fluide et intuitive, et améliore aussi bien les jeux vidéo que le chat vocal.