OnePlus Nord, bientôt une nouvelle gamme plus accessible pour OnePlus

OnePlus annonce l’arrviée d’une nouvelle gamme baptisée OnePlus Nord. Après plus de six ans consacrés à la conception de flagships, la marque étend sa gamme pour partager son expérience OxygenOS avec plus d’utilisateurs.

OnePlus Nord fait partie de la nouvelle stratégie d’expansion de OnePlus qui comprend l’introduction de nouveaux produits à des prix plus abordables. La nouvelle gamme répond également à la demande de la communauté de OnePlus qui a montré un fort intérêt pour un flagship plus abordable ces derniers mois.

Pete Lau, co-fondateur et CEO de OnePlus, déclare : « Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l’expérience OnePlus à plus d’utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L’esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse, encore une fois, à sortir de notre zone de confort. »

Fin 2019, une petite équipe s’est formée avec un seul objectif : lancer le OnePlus Nord. Les membres de cette équipe ont filmé leur quotidien pendant des mois afin de faire découvrir à la communauté OnePlus les coulisses de cette incroyable aventure. La marque publiera ainsi une série documentaire en quatre parties sur le compte Instagram OnePlus Nord. L’épisode 1 qui retrace les durs débuts de Nord est disponible dès maintenant sur OnePlus Nord.