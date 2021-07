OnePlus Nord 2, le smartphone idéal ?

Le OnePlus Nord 2 pourrait bien proposer le cocktail parfait au sein du monde des smartphones : équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces et d’un trio d’objectifs assistés par IA, ce tueur de flagships 5G embarque une puce MediaTek Dimensity 1200 conçue pour prendre en charge une multitude de tâches activées par l’IA. L’appareil photo principal de 50 MP est doté d’un capteur plus grand de moitié, ce qui signifie de meilleures performances en basse lumière, améliorées par un nouveau mode Nightscape Ultra. Il n’y a pas de charge sans fil, mais un adaptateur Warp Charge 65 peut faire passer la cellule de 4500 mAh de plat à plein en seulement une demi-heure. Idéal si vous êtes pris de court avant une promenade dans les bois. Et à 399 € pour le modèle 8 + 128 Go et 499 € pour la version 12 + 256 Go, le prix tombe juste.