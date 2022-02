OnePlus lance un Nord CE 2 super abordable

OnePlus a annoncé la deuxième version de son terminal économique, dont on parle depuis longtemps, le Nord CE 2.

Le suivi du Nord CE de l’année dernière offre à nouveau une valeur de premier ordre, se situant au prix de 369 €. Encore une fois, le téléphone économique a un design défiant les prix qui mesure 7,8 mm d’épaisseur et comprend un module de caméra arrondi similaire au Find X3 Pro de la société mère Oppo.

Le OnePlus Nord CE 2 dispose d’un écran AMOLED à 90 Hz, d’OxygenOS 11, d’une charge SuperVooc plus rapide de 65 W et, comme l’ancien modèle, prend en charge la 5G, possède le design mince similaire susmentionné et, surtout à ce prix, une prise casque. Contrairement au combiné précédent, il y a du matériel MediaTek Dimensity 900 à l’intérieur au lieu du Qualcomm Snapdragon 750G de l’année dernière.

Le téléphone sera disponible dans les couleurs Grey Mirror (ci-dessous) et Bahama Blue et vous pourrez précommander à partir du 3 mars avec une disponibilité complète le 10 mars.

Le téléphone a les mêmes caméras que le modèle de l’année dernière – 64 MP primaire, un ultra large 8 MP et une macro 2MP. Nightscape est pris en charge pour les prises de vue en basse lumière (il prend un tas de photos à différentes expositions et les combine) tandis qu’il existe également un mode portrait amélioré avec une meilleure détection des contours.

La charge rapide est la même que la technologie d’Oppo – OnePlus ne la rebaptise plus – et vous pouvez recharger la batterie de 4 500 mAh pour avoir une pleine puissance en 32 minutes. Une charge de 15 minutes devrait vous en donner assez pour tenir toute la journée.

L’écran a la même taille de 6,43 pouces que le modèle de l’année dernière, mais il offre désormais une résolution FHD+ (2 220 × 1 080). À l’avant du OnePlus Nord CE 2 se trouve un écran FHD + Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui rend tout, du défilement des flux de médias sociaux au jeu, plus fluide, plus rapide et plus réactif. Désormais, l’écran est également certifié HDR10+.

OnePlus indique que ces téléphones seront compatibles avec deux mises à jour Android majeures et trois ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus Nord CE de l’année dernière reste l’un de nos téléphones économiques préférés et nous aurons très bientôt un test complet du nouveau OnePlus Nord CE 2 pour vous.