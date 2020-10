OnePlus lance des Nord N100 et N10 5G abordables

OnePlus a dévoilé deux nouveaux combinés incroyablement abordables dans le cadre de sa gamme élargie Nord. Le duo prend la forme du N10 5G et du N100, le premier offrant une connectivité 5G à bas prix.

Le N10 5G est l’option la plus chère et arbore un écran FHD + de 6,49 pouces, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible, un quad-caméra 64 MP, un chipset Snapdragon 690 et une batterie de 4300 mAh.

Le N100, en revanche, est positionné comme une machine multimédia et dispose d’un écran immersif de 6,52 pouces, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensible, d’une triple caméra de 13 MP, d’un chipset Snapdragon 490 et d’une batterie de 5000 mAh. Ces caractéristiques peuvent sembler décevantes, mais si vous recherchez un combiné bon marché et cool pour répondre à vos besoins, le N100 devrait vous tenter.