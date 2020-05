OnePlus et Epic Games annoncent une île créative dédiée à OnePlus

Dans le cadre de leur nouveau partenariat, OnePlus et Epic Games annoncent aujourd’hui le lancement de l’île créative « 90 ». Travaillant aux côtés de Team Evolve, la carte « 90 » fonctionnera comme un jeu dans Fortnite à expérimenter via le mode créatif dès le 29 mai à 16h00 (heure française)

« 90 » se compose de 5 mini-jeux individuels qui durent jusqu’à 90 secondes chacun et se concentrent sur les thèmes de la vitesse et de la fluidité. Jusqu’à 16 joueurs auront la possibilité de s’affronter. Il faut marquer le plus de points au cours des 5 mini-jeux. L’île, construite pour les joueurs du monde entier, comprend une gamme variée d’environnements et de terrains à la fois historiques et futuristes.

Les 5 mini-jeux comprennent :

• Color Dash – Situé à la porte d’entrée de l’Inde, ce jeu consiste à colorier autant de tuiles que possible tandis que les joueurs sont soumis à des forces gravitationnelles horizontales extrêmes. Les joueurs sont équipés de bombes Boogie et peuvent les utiliser pour perturber les autres joueurs en dynamitant autour de la carte.

· TNT Run – Ce jeu teste les capacités des joueurs à rester dans un état constant de mouvement alors que le sol disparaît sous leurs pieds. Ils devront, de façon stratégique, effacer le sol près des autres joueurs et les piéger dans le but d’être le dernier joueur debout.

· Skydive Shootout – Véritable course pour tester les capacités de parachutisme. Les joueurs sont propulsés du sol vers le haut pour commencer, le but de la course est de sauter en parachute en passant à travers le plus de cerceaux possibles en 90 secondes.

· Target Practice – C’est LE test de précision de l’île créative : des zombies apparaissent à différents endroits de la carte et disparaissent rapidement, ne laissant aux joueurs que quelques secondes pour les attraper.

· Lava Escape – ce jeu teste les joueurs et leurs compétences à sauter toujours plus haut tout en avançant pour éviter la lave qui monte rapidement.

Epic Games et OnePlus ont récemment annoncé la possibilité de diffuser Fortnite en 90 images par seconde sur la série OnePlus 8, une prouesse technologique vue pour la première fois sur smartphone. OnePlus est fier d’être la seule marque de smartphones à permettre cette vitesse et cette qualité d’image, qui rend l’expérience Fortnite meilleure que tout autres smartphones et beaucoup plus proche des jeux sur PC.