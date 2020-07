OnePlus Buds, pas chers, Bass Boost et Dolby Atmos

A chaque nouveau smartphone phare ses écouteurs sans fil associés. Naturellement, OnePlus propose donc les OnePlus Buds. Et nous sommes heureux de dire que la société semble adopter la même philosophie ayant rendu ses smartphones si populaires. Leurs drivers dynamiques de 13,4 mm associent support Bass Boost et Dolby Atmos, ce qui devrait permettre une scène sonore plus spacieuse et immersive. Ils s’associent sans effort avec vos appareils OnePlus, tandis que 10 minutes à l’intérieur de l’étui de chargement offrent jusqu’à 10 h d’audio. Vous en obtiendrez 30 au total avec le boîtier. Ajoutez à cela une résistance à l’eau IPX4 et à 89 €, voilà une bonne affaire.

Ces OnePlus Buds seront disponibles en trois coloris (Grey, White, Blue nord) à partir du 21 juillet à 17h00 sur le site de OnePlus http://onepl.us/France