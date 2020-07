OnePlus annoncera ses premiers écouteurs sans fil le 21 juillet

OnePlus dévoilera ses tout premiers vrais écouteurs sans fil, les OnePlus Buds, le 21 juillet, lors de la conférence OnePlus Nord.

Les OnePlus Buds, explique la marque, sont conçus pour offrir une expérience audio de haute qualité sont discrets et facile à utiliser pour une utilisation sans limite d’espace. Les premiers écouteurs Bluetooth de la marque, les OnePlus Bullets Wireless, sont apparus en 2017 sous la forme d’un casque intra. Depuis, OnePlus a continué d’affiner son expérience audio et a amélioré la connectivité avec les smartphones et autres appareils connectés de la marque et de la concurrence.

« Avec les nouveaux OnePlus Buds, nous élargissons encore notre gamme de produits qui offrent à nos utilisateurs une expérience sans compromis », a déclaré Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus. « Nos utilisateurs recherchent la bonne combinaison d’une excellente qualité sonore, d’une connectivité sans fil dans un produit facile à utiliser. C’est exactement ce qu’offriront les tout nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds. »