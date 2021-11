OnePlus annonce un Nord 2 Pac Man édition

OnePlus est un habitué aux éditions liées à des marques : édition OnePlus 6 Avengers, le Cyberpunk 2077 OnePlus 8T exclusif à la Chine, sans oublier un partenariat récurrent avec McLaren Automotive.

Le prochain partenariat sera donc avec la star rétro préférée du monde entier rencontrez l’édition OnePlus Nord 2 Pac-man. Bien que nous n’ayons pas encore de photos officielles, nous savons qu’il sera accompagné d’une refonte logicielle gamifiée et d’un nouveau design. Attendez-vous à de délicieux œufs de Pâques, de nouveaux arrière-plans, un nouveau filtre de caméra et des icônes OxygenOS personnalisées basées sur des jeux vidéo rétro.

Ce partenariat avec Pac-Man positionne OnePlus à côté d’un classique du jeu bien-aimé, et la photo non officielle d’un design phosphorescent avec un design de labyrinthe confirme une chose : il a l’air plutôt cool, ce qui pourrait être suffisant pour les fans.